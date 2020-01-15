Президент предложил закрепить приоритет Конституции РФ над международным правом

Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами в российском правовом пространстве.

"Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции", - приводит ТАСС слова президента РФ.

Владимир Путин отметил, что это позволит гарантировать суверенитет страны. "Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные и властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой стали считаться", - добавил глава государства.