Путин предложил запретить иностранное гражданство для высших лиц

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России и запретить иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, которые занимают ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности. По словам президента, это коснется губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, главы правительства, его заместителей, министров, руководителей федеральных органов и судей.

"Смысл, миссия государственной службы - именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений", - заявил глава государства в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию.

Еще более жесткие требования Путин предложил в отношении кандидатов в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.