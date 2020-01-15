Путин призвал банки активнее включаться в программу ипотеки под 2%

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал частные банки активнее присоединяться к госпрограмме "Дальневосточная ипотека", ставка по которой составляет 2%.

"На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей - ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", - заявил он.

Ипотеку под 2% годовых в регионе выдают 14 банков, до конца февраля в программу войдут еще ряд кредитных организаций, пообещали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Путин добавил, что еще одной важной мерой господдержки стала льготная ипотека по ставке 6% для семей с двумя и более детьми. Число тех, кто пользовался ею, выросло сразу в 10 раз.