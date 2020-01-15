Путин: Ситуация со срывом госзакупок лекарств не должна повториться

"В прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, как будто речь шла о закупке канцтоваров - не беда, объявим новые конкурсы. А люди то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что такие ситуации не должны больше никогда повторяться.

Он отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.

Также, по словам главы государства, уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизовано ввозить в Россию отдельные специализированные препараты, которые не имеют пока специального разрешения.

"Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать", - подчеркнул Владимир Путин.

Существенно изменится и контроль качества лекарственных препаратов, он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения лекарств, том числе в аптечных сетях, заявил президент РФ.