Путин: Совфеду надо дать право отрешать от должности судей

Президент России Владимир Путин предложил ввести в Конституцию норму о том, что Совет Федерации сможет по представлению главы государства отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Он отметил, что судебная система играет ключевую роль в защите прав граждан, поэтому доверие к судьям должно быть абсолютным, а их профессионализм и моральный облик не должны вызывать нареканий.

Основной закон должен защищать независимость судей, принцип их подчинения только Конституции и федеральному законодательству, продолжил Путин. "При этом считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранять лицо статуса судьи", - заявил российский лидер.

"Это предложение делается исходя из сложившейся практики, этого явно сегодня не хватает", - считает он.

В настоящее время статья 102 Конституции РФ относит к ведению Совета Федерации лишь назначение на должность судей Конституционного и Верховного судов.

Для повышения качества законодательной работы Путин также предложил усилить роль Конституционного суда и наделить его правом по запросу президента проверять на соответствие Основному закону принятые парламентом законы и, возможно, другие нормативные акты федерального и регионального уровня.