Более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в год ее 80-летия. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Посмотреть посетителям было что - более 100 мероприятий прошло на выставке в честь юбилея.

"Москвичи и туристы гуляли, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. И конечно, смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", - сказала Наталья Сергунина.

В частности, только в торжествах, прошедших с 1 по 4 августа, приняли участие свыше 1,2 миллиона человек.