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15.01.2020 13:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где в Москве подорожали квартиры

Текст: Ангелина Зеленькова
Новые станции столичного метро изменили цены на жилье. Больше всего подорожала "вторичка" около станции метро "Некрасовка" - за год средняя цена одного квадратного метра выросла на 18%. На втором месте квартиры рядом со станцией "Лухмановская", которые подорожали на 15%. В тройку самых дорогих вошло жилье у станции "Прокшино", его стоимость выросла чуть более чем на 13%. Данными нового отчета поделились специалисты аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики объясняют заметное подорожание жилья у новых станций Некрасовской ветки тем, что ими пользуются жители не только столичных районов, но и крупных подмосковных городов, например, Люберец. По их данным, около каждой новой станции метро, запущенной в прошлом году, наблюдается увеличение стоимости вторичного жилья в годовом выражении. Правда, речь идет только о квартирах, расположенных в 10-15 минутах ходьбы.

Фото: iStock
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Средняя стоимость одного "квадрата" в декабре 2019 году у станции "Некрасовка" равнялась 139,1 тыс. рублей. Для сравнения, в декабре 2018 года она была 118,2 тыс. рублей. После запуска станции метро "Лухмановская" цены на жилье поднялись с 127,3 до 146,3 тыс. рублей за квадратный метр. У станции "Прокшино" они выросли с 125,5 до 142,2 тыс. рублей за "квадрат".

"На территории Новой Москвы и у окраин старой Москвы, где были открыты новые станции метро, благодаря высоким темпам строительства первичный рынок жилья развит лучше, чем "вторичка". Но районы, по которым проходит "хвост" Некрасовской ветки, являются более освоенными. Здесь уже есть определенный объем строений, возведенных в советский период, - рассказывает Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость. - Однако в целом возле станций метро, открывшихся в 2019-м, превалирует именно современный жилфонд. Квартиры, продаваемые в новостройках, постепенно переходят во вторичный сегмент, где повышается средний уровень цен".

Но увеличение стоимости "вторички" около новых станций метро может продолжаться. К примеру, рядом с платформой "ЦСКА", открытой в позапрошлом году, средняя стоимость предложения одного "квадрата" с конца 2017-го по конец 2018-го выросла на 50%. Но все-таки такого же глобального роста цен рядом с новыми станциями метро Сокольнической и Некрасовской веток ждать не следует.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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