Литературная премия НОС досталась Александру Стесину

Новости

Сергей Шойгу может стать почетным гражданином Московской области 11:46
Билли Айлиш написала и исполнила главную песню нового "Бонда" 11:44
В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с автокраном 11:44
Обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признали невменяемым 11:42
Психолог рассказала о пользе сборников готовых домашних заданий 11:38
В Дагестане число отравившихся питьевой водой выросло до 75 человек 11:29
Актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш покончил с собой 11:28
Москвичи смогут повлиять на развитие МЦД 11:24
Жители российских городов увидят Послание президента на медиафасадах 11:21
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии 11:21
Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест России 11:18
Онлайн-трансляция Послания президента Федеральному Собранию 11:15
Крымчане смогут перейти к местным операторам мобильной связи 11:11
Беспилотники "Яндекса" испытали в Лос-Анджелесе 11:08
Украина попросила Иран передать ей черные ящики сбитого Boeing 11:04
Названы сроки проведения Гран-при России "Формулы-1" в Сочи 11:01
Волгоградца осудили за вовлечение подростка в сбыт наркотиков 11:00
Пассажира самолета Москва - Екатеринбург наказали за курение на борту 11:00
На Камчатке школьникам пришлось питаться в кабинете труда 11:00
В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую неделю назад школьницу 10:58
В 2019 году в "Артеке" отдохнули дети из 86 стран 10:54
УАЗ выпустит "антарктическую" версию "Патриота" 10:45
На Кубани за год реконструируют 85 гектаров чайных плантаций 10:40
МИД РФ заявил о росте заинтересованности ЕС в возобновлении диалога 10:38
В Якутии погасили накопленные за два года долги перед спортсменами 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 11:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Литературная премия НОС досталась Александру Стесину

Текст: Михаил Визель
В московском Центре Мейерхольда подвели итоги литературный премии НОС за 2019 год. Победителем стал Александр Стесин, автор мемуарного романа "Нью-йоркский обход".
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

На церемонии, посвященной на этот раз теме "Старый Новый год", срежисированной в виде публичных дебатов между жюри (председатель Анна Наринская, польский переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, Татьяна Венедиктова, Константин Богданов, Юрий Сапрыкин) и экспертной группой (Лев Оборин, Александр Архангельский, Олег Лекманов) обсуждался ключевой для этой премии вопрос о соотношении "новой словесности" и "новой социальности".

Фото: Архангельский областной краеведческий музей
Объявлены победители литературной премии имени Федора Абрамова

- Эти книги объединяет в самом широком смысле то, - заявил Лев Оборин, - что они все о благотворном внимании.

- Новая словесность - это рaбота с языком в поле воображения, - заметила со своей стороны Taтьяна Венедиктова.

В финал премии вместе с Александром Стесиным вышли:

Николай В. Кононов - "Восстание" (М.: Новое издательство, 2019);

Александр Долинин - "Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар" (М.: Новое издательство, 2019);

Кирилл Кобрин - "Поднебесный экспресс" (М.: НЛО, 2019);

Линор Горалик - "Все, способные дышать дыхание" (М.: АСТ, 2019);

Даниил Туровский - "Вторжение. Краткая история русских хакеров" (М.: Individuum, 2019);

Евгений Чижов - "Собиратель рая" (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019);

София Cиницкая - "Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине" (СПБ.: Лимбус Пресс, 2019).

Литературная премия НОС основана в 2009 году с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Победитель получает, помимо памятной статуэтки, 700 000 рублей. Еще по 40 000 получили все финалисты.

По 200 000 рублей получили победители в номинациях "Приз читательских симпатий" и "Приз критического сообщества". Ими стали, соответственно, Алексей Поляринов за роман "Центр тяжести" и Линор Горалик.

Премию "Волга-НОС", являющуюся нижегородским "ответвлением", по итогам прошедшей несколько ранее в нижегородском "Арсенале" напряженной дискуссии, завоевал Даниил Туровский.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Видеотрансляция: Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию
МИД РФ заявил о росте заинтересованности ЕС в возобновлении диалога
В Иране задержали разместившего видео попадания ракеты в Boeing
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам