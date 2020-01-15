Литературная премия НОС досталась Александру Стесину

В московском Центре Мейерхольда подвели итоги литературный премии НОС за 2019 год. Победителем стал Александр Стесин, автор мемуарного романа "Нью-йоркский обход".

На церемонии, посвященной на этот раз теме "Старый Новый год", срежисированной в виде публичных дебатов между жюри (председатель Анна Наринская, польский переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, Татьяна Венедиктова, Константин Богданов, Юрий Сапрыкин) и экспертной группой (Лев Оборин, Александр Архангельский, Олег Лекманов) обсуждался ключевой для этой премии вопрос о соотношении "новой словесности" и "новой социальности".

- Эти книги объединяет в самом широком смысле то, - заявил Лев Оборин, - что они все о благотворном внимании.

- Новая словесность - это рaбота с языком в поле воображения, - заметила со своей стороны Taтьяна Венедиктова.

В финал премии вместе с Александром Стесиным вышли:

Николай В. Кононов - "Восстание" (М.: Новое издательство, 2019);

Александр Долинин - "Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар" (М.: Новое издательство, 2019);

Кирилл Кобрин - "Поднебесный экспресс" (М.: НЛО, 2019);

Линор Горалик - "Все, способные дышать дыхание" (М.: АСТ, 2019);

Даниил Туровский - "Вторжение. Краткая история русских хакеров" (М.: Individuum, 2019);

Евгений Чижов - "Собиратель рая" (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019);

София Cиницкая - "Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине" (СПБ.: Лимбус Пресс, 2019).

Литературная премия НОС основана в 2009 году с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Победитель получает, помимо памятной статуэтки, 700 000 рублей. Еще по 40 000 получили все финалисты.

По 200 000 рублей получили победители в номинациях "Приз читательских симпатий" и "Приз критического сообщества". Ими стали, соответственно, Алексей Поляринов за роман "Центр тяжести" и Линор Горалик.

Премию "Волга-НОС", являющуюся нижегородским "ответвлением", по итогам прошедшей несколько ранее в нижегородском "Арсенале" напряженной дискуссии, завоевал Даниил Туровский.