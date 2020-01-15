Литературная премия НОС досталась Александру Стесину

На церемонии, посвященной на этот раз теме "Старый Новый год", срежисированной в виде публичных дебатов между жюри (председатель Анна Наринская, польский переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, Татьяна Венедиктова, Константин Богданов, Юрий Сапрыкин) и экспертной группой (Лев Оборин, Александр Архангельский, Олег Лекманов) обсуждался ключевой для этой премии вопрос о соотношении "новой словесности" и "новой социальности".
- Эти книги объединяет в самом широком смысле то, - заявил Лев Оборин, - что они все о благотворном внимании.
- Новая словесность - это рaбота с языком в поле воображения, - заметила со своей стороны Taтьяна Венедиктова.
В финал премии вместе с Александром Стесиным вышли:
Николай В. Кононов - "Восстание" (М.: Новое издательство, 2019);
Александр Долинин - "Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар" (М.: Новое издательство, 2019);
Кирилл Кобрин - "Поднебесный экспресс" (М.: НЛО, 2019);
Линор Горалик - "Все, способные дышать дыхание" (М.: АСТ, 2019);
Даниил Туровский - "Вторжение. Краткая история русских хакеров" (М.: Individuum, 2019);
Евгений Чижов - "Собиратель рая" (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019);
София Cиницкая - "Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине" (СПБ.: Лимбус Пресс, 2019).
Литературная премия НОС основана в 2009 году с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Победитель получает, помимо памятной статуэтки, 700 000 рублей. Еще по 40 000 получили все финалисты.
По 200 000 рублей получили победители в номинациях "Приз читательских симпатий" и "Приз критического сообщества". Ими стали, соответственно, Алексей Поляринов за роман "Центр тяжести" и Линор Горалик.
Премию "Волга-НОС", являющуюся нижегородским "ответвлением", по итогам прошедшей несколько ранее в нижегородском "Арсенале" напряженной дискуссии, завоевал Даниил Туровский.