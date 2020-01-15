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15.01.2020 11:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи смогут повлиять на развитие МЦД

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве стартует новый краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры" (МЦД), благодаря которому москвичи смогут поделиться идеями по улучшению наземного метро, обсудить оформление поездов и рассказать о мероприятиях, которые им было бы интересно посетить в демонстрационном павильоне МЦД. Запустят проект 21 января, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Формат обсуждения краудсорсинг-проекта столичные власти обкатывают не впервые. Например, москвичей просили помочь реформировать городские поликлиники, библиотеки, культурные центры, музеи и парки. Теперь очередь дошла и до транспорта.

"Новый транспортный проект нуждается в идеях жителей города. Процесс будет проходить в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай", "Оценивай", - рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко. - Идеи жителей, отобранные экспертами, будут реализованы в столице".

Участники проекта смогут оценить наполнение станций и комфорт в поездках, а также информирование и навигацию. Кроме этого, москвичи смогут поделиться идеями мероприятий, которые можно было бы проводить в павильоне МЦД, который расположен у Киевского вокзала. Еще можно будет рассказать о подобной организации системы пригородного и городского железнодорожного транспорта в других странах.

"Мы всегда прислушиваемся к мнению и идеям наших пассажиров, и проект МЦД не исключение", - отмечает глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, проект позволит пассажирам сделать новое метро именно таким, каким они хотят его видеть.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

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