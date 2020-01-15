Москвичи смогут повлиять на развитие МЦД

В Москве стартует новый краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры" (МЦД), благодаря которому москвичи смогут поделиться идеями по улучшению наземного метро, обсудить оформление поездов и рассказать о мероприятиях, которые им было бы интересно посетить в демонстрационном павильоне МЦД. Запустят проект 21 января, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Формат обсуждения краудсорсинг-проекта столичные власти обкатывают не впервые. Например, москвичей просили помочь реформировать городские поликлиники, библиотеки, культурные центры, музеи и парки. Теперь очередь дошла и до транспорта.

"Новый транспортный проект нуждается в идеях жителей города. Процесс будет проходить в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай", "Оценивай", - рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко. - Идеи жителей, отобранные экспертами, будут реализованы в столице".

Участники проекта смогут оценить наполнение станций и комфорт в поездках, а также информирование и навигацию. Кроме этого, москвичи смогут поделиться идеями мероприятий, которые можно было бы проводить в павильоне МЦД, который расположен у Киевского вокзала. Еще можно будет рассказать о подобной организации системы пригородного и городского железнодорожного транспорта в других странах.

"Мы всегда прислушиваемся к мнению и идеям наших пассажиров, и проект МЦД не исключение", - отмечает глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, проект позволит пассажирам сделать новое метро именно таким, каким они хотят его видеть.