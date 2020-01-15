Почему поликлиники приписывают лишние услуги пациентам

Новости

Названа одна из причин истощения озонового слоя Земли 21:02
В Тунисе раскопали самый защищенный город времен Древнего Рима 20:33
Ученые РАН поймали доказательство слияния нейтронных звезд 20:26
Белорусские спасатели будут тушить лесные пожары в Турции 20:15
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни 20:12
Москалькова попросила омбудсмена Украины объяснить задержание инвалида 19:51
Соболев договорился с ЦСКА об условиях контракта 19:44
Путин подписал указ об отставке правительства 19:44
Граждане ЕАЭС уравнены в правах на посещение учреждений культуры 19:44
В Иране опознаны около 150 жертв катастрофы украинского Boeing 19:41
РЖД начнут выплачивать компенсации за опоздания "Ласточек" 19:24
В Госдуме назвали отставку кабмина реализацией запроса на перемены 18:29
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко 18:25
Из Австрии экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году 18:11
Тамбовские ученые помогут технике работать при минус 70 18:10
УЕФА назвал команду 2019 года 18:09
Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик 18:00
В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей 17:56
Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН 17:48
СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II 17:48
В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги 17:44
В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания 17:42
В Нижегородской области спасенного из полыньи лосенка вернули в лес 17:40
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд 17:39
Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию" 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 19:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Без меня меня лечили

Почему поликлиники приписывают лишние услуги пациентам
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Жалобы москвичей на медицинские услуги, которые не были им оказаны, но тем не менее выставлялись для оплаты медучреждениями, помогли вернуть в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) более миллиона рублей за прошлый год. Об этом "РГ" рассказал директор фонда Владимир Зеленский.
Возможно, страховщики заплатили не только за ваши реальные визиты к врачам, но и за вымышленные. Фото: Владимир Аносов Возможно, страховщики заплатили не только за ваши реальные визиты к врачам, но и за вымышленные. Фото: Владимир Аносов
Возможно, страховщики заплатили не только за ваши реальные визиты к врачам, но и за вымышленные. Фото: Владимир Аносов

Столкнулся с приписками и корреспондент "РГ" - в своем личном кабинете на сайте МГФОМС я нашел запись о якобы сделанной мне флюорографии в городской поликлинике № 218. На самом деле я не то что ее не делал, но и никогда не был в этой поликлинике, прикреплен к другой. О чем и сообщил в своей жалобе, нажав пару кнопок на сайте и коротко описав ситуацию. Страховая компания, выдавшая мне полис, после проверки подтвердила: флюорографию мне сделали только на бумаге. И бумага эта даже не медицинская карта, а счет, направленный на оплату страховщикам. Причем интересно, что за мнимую услугу поликлиника получила всего 38,34 рубля, а вот штраф за приписку ей обошелся в 21 тысячу рублей!
Что изменится в 135 городских поликлиниках Москвы после капремонта

В фонде ОМС "РГ" отметили, что большая часть приписок именно так и делается - на небольшие суммы в несколько десятков или сотен рублей. Дороже стоят услуги в стационарах, но там строже контроль и приписок практически нет. "В Москве же в прошлом году абсолютными лидерами по числу приписок стали частные стоматологические клиники, оказывающие услуги в том числе по ОМС, - пояснили в МГФОМС. - Из 2,8 тысячи подтвержденных неоказанных услуг больше половины - это приемы стоматологов-терапевтов в частных стоматологиях".

Стоматологи приписывают москвичам приемы к врачу, установку пломб, вылеченный пульпит и многое другое. Городские поликлиники на приписках попадаются все реже. А скоро им еще сложнее станет это делать - с 14 января москвичи получили доступ к своим электронным медицинским картам - их имеют уже более 10 миллионов горожан. Увидев в этой карте запись об анализах или приемах, которых не было, пациенты смогут немедленно об этом оставить комментарий. Так что к личному кабинету застрахованного прибавился еще один инструмент контроля.

За мнимую услугу городская поликлиника получила всего 38 рублей, а вот штраф за приписку ей обошелся в 21 тысячу рублей

В то же время в МГФОМС просят пациентов быть внимательнее. В прошлом году, например, подтвердилось только около 30% обращений по поводу приписок - в остальных случаях пациенты просто не знали нюансов работы медучреждений. Зеленский говорит, что по этой причине особенно много жалоб поступает на лабораторные исследования: "Люди часто просто не знают, что поликлиника, к которой человек прикреплен, отправляет анализы в централизованную лабораторию, которая затем и выставляет счет за медицинскую услугу". Пациент же, заметив в личном кабинете название незнакомого учреждения, думает, что его обманули.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
В "Активном гражданине" открыто голосование о новом стандарте поликлиник

Проблемой остается и то, что многие пациенты не уведомляют страховые компании о смене фамилии, имени, места жительства и паспорта. В результате происходит путаница. Поэтому фонд просит москвичей вовремя сообщать страховщикам всю новую информацию о себе - по закону делать это необходимо в течение месяца.

Напомню, возможность следить за тем, какие услуги оказаны по полису ОМС и сколько денег за это получили медучреждения, москвичи получили в сентябре 2015 года. На сайте МГФОМС тогда открылся личный кабинет, где увидеть эту информацию может любой желающий - для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на федеральном портале госуслуг. Сразу же посыпались обращения по поводу приписанных приемов врачей, анализов и других манипуляций - к марту 2016 года их поступило более 40 тысяч.

Впрочем, не все жалобы подтверждались. Меньше уже стало и самих обращений. К примеру, в 2018 году их поступило 9,6 тысячи, а в 2019-м - 8,9 тысячи. К тому же в ходе проверок в 2018 году страховые компании насчитали реальных приписок на 6,1 тысячи медуслуг, а в прошлом году - всего на 2,8 тысячи.

Между тем

Пациенту любой краснодарской муниципальной поликлиники практически невозможно достоверно выяснить информацию о назначениях, потому что сотрудникам регистратуры категорически запрещено выдавать карточки пациентам. В муниципальных поликлиниках, как правило, назначаются лишь самые необходимые обследования и анализы. Проблема в том, что к тому же терапевту теперь попасть крайне сложно. Попасть к специалисту можно лишь через полтора месяца. Вот и я обратилась в частную поликлинику. Там назначили массу анализов и обследований. И, кстати, там также невозможно познакомится со своей карточкой: доктора уверяют, что записи не предназначены для глаз пациентов. Возможно, они просто не хотят, чтобы люди начали задаваться ненужными вопросами? Как я, например, после того, как выполнила все указания доктора из частной клиники. Только сдача анализов обошлась в 11 тысяч рублей. Как выяснилось, из десятка назначенных исследований, нужен был лишь один. Зачем, тогда, были сделаны другие назначения? Возможно, ответ на этот вопрос есть в моей карточке, но она и тут - тайна за семью печатями.

Подготовила Татьяна Павловская

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Дума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера 16 января
РФС опубликовал план подготовки сборной России к ЧЕ-2020
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет
Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО