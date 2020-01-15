Почему поликлиники приписывают лишние услуги пациентам

Жалобы москвичей на медицинские услуги, которые не были им оказаны, но тем не менее выставлялись для оплаты медучреждениями, помогли вернуть в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) более миллиона рублей за прошлый год. Об этом "РГ" рассказал директор фонда Владимир Зеленский.

Столкнулся с приписками и корреспондент "РГ" - в своем личном кабинете на сайте МГФОМС я нашел запись о якобы сделанной мне флюорографии в городской поликлинике № 218. На самом деле я не то что ее не делал, но и никогда не был в этой поликлинике, прикреплен к другой. О чем и сообщил в своей жалобе, нажав пару кнопок на сайте и коротко описав ситуацию. Страховая компания, выдавшая мне полис, после проверки подтвердила: флюорографию мне сделали только на бумаге. И бумага эта даже не медицинская карта, а счет, направленный на оплату страховщикам. Причем интересно, что за мнимую услугу поликлиника получила всего 38,34 рубля, а вот штраф за приписку ей обошелся в 21 тысячу рублей!

В фонде ОМС "РГ" отметили, что большая часть приписок именно так и делается - на небольшие суммы в несколько десятков или сотен рублей. Дороже стоят услуги в стационарах, но там строже контроль и приписок практически нет. "В Москве же в прошлом году абсолютными лидерами по числу приписок стали частные стоматологические клиники, оказывающие услуги в том числе по ОМС, - пояснили в МГФОМС. - Из 2,8 тысячи подтвержденных неоказанных услуг больше половины - это приемы стоматологов-терапевтов в частных стоматологиях".

Стоматологи приписывают москвичам приемы к врачу, установку пломб, вылеченный пульпит и многое другое. Городские поликлиники на приписках попадаются все реже. А скоро им еще сложнее станет это делать - с 14 января москвичи получили доступ к своим электронным медицинским картам - их имеют уже более 10 миллионов горожан. Увидев в этой карте запись об анализах или приемах, которых не было, пациенты смогут немедленно об этом оставить комментарий. Так что к личному кабинету застрахованного прибавился еще один инструмент контроля.

За мнимую услугу городская поликлиника получила всего 38 рублей, а вот штраф за приписку ей обошелся в 21 тысячу рублей

В то же время в МГФОМС просят пациентов быть внимательнее. В прошлом году, например, подтвердилось только около 30% обращений по поводу приписок - в остальных случаях пациенты просто не знали нюансов работы медучреждений. Зеленский говорит, что по этой причине особенно много жалоб поступает на лабораторные исследования: "Люди часто просто не знают, что поликлиника, к которой человек прикреплен, отправляет анализы в централизованную лабораторию, которая затем и выставляет счет за медицинскую услугу". Пациент же, заметив в личном кабинете название незнакомого учреждения, думает, что его обманули.

Проблемой остается и то, что многие пациенты не уведомляют страховые компании о смене фамилии, имени, места жительства и паспорта. В результате происходит путаница. Поэтому фонд просит москвичей вовремя сообщать страховщикам всю новую информацию о себе - по закону делать это необходимо в течение месяца.

Напомню, возможность следить за тем, какие услуги оказаны по полису ОМС и сколько денег за это получили медучреждения, москвичи получили в сентябре 2015 года. На сайте МГФОМС тогда открылся личный кабинет, где увидеть эту информацию может любой желающий - для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на федеральном портале госуслуг. Сразу же посыпались обращения по поводу приписанных приемов врачей, анализов и других манипуляций - к марту 2016 года их поступило более 40 тысяч.

Впрочем, не все жалобы подтверждались. Меньше уже стало и самих обращений. К примеру, в 2018 году их поступило 9,6 тысячи, а в 2019-м - 8,9 тысячи. К тому же в ходе проверок в 2018 году страховые компании насчитали реальных приписок на 6,1 тысячи медуслуг, а в прошлом году - всего на 2,8 тысячи.

Между тем

Пациенту любой краснодарской муниципальной поликлиники практически невозможно достоверно выяснить информацию о назначениях, потому что сотрудникам регистратуры категорически запрещено выдавать карточки пациентам. В муниципальных поликлиниках, как правило, назначаются лишь самые необходимые обследования и анализы. Проблема в том, что к тому же терапевту теперь попасть крайне сложно. Попасть к специалисту можно лишь через полтора месяца. Вот и я обратилась в частную поликлинику. Там назначили массу анализов и обследований. И, кстати, там также невозможно познакомится со своей карточкой: доктора уверяют, что записи не предназначены для глаз пациентов. Возможно, они просто не хотят, чтобы люди начали задаваться ненужными вопросами? Как я, например, после того, как выполнила все указания доктора из частной клиники. Только сдача анализов обошлась в 11 тысяч рублей. Как выяснилось, из десятка назначенных исследований, нужен был лишь один. Зачем, тогда, были сделаны другие назначения? Возможно, ответ на этот вопрос есть в моей карточке, но она и тут - тайна за семью печатями.

Подготовила Татьяна Павловская