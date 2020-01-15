Полиция задержала мужчину, взявшего девушку в заложницы в "Москва-Сити"

Столичные полицейские в среду днем прибыли по вызову на пульт "02" в одну из высоток комплекса "Москва-Сити". По словам звонившего, в здании произошел захват заложника - мужчина с ножом схватил девушку и не выпускал ее из помещения, угрожая убить.

"Поступил сигнал о том, что в здании на Пресненской набережной неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, удерживает силой женщину​​​. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которым удалось в кратчайший срок задержать злоумышленника и освободить удерживаемую им девушку", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что в результате этого инцидента, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время задержанный мужчина доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Известно, что девушка, которую схватил неадекватный посетитель, работала в одной из финансовых организаций в "Москва-Сити". Задержанный - гражданин Беларуси Виктор Крысин. Полицейские выясняют мотив нападения.

Причиной такого поступка, по словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, могла стать потеря мужчиной крупной суммы, которую он вложил в некую финансовую организацию.

По данным РЕН-ТВ, задержанный ранее вложил порядка 10 тысяч долларов в некий "Международный финансовый центр" (базируется на 13-м этаже одной из высоток "Москва-Сити"), где он надеялся в перспективе получить 220 тысяч долларов. Однако мужчине не выплатили ни обещанную, ни вложенную сумму. Тогда он взял нож и пришел в офис организации.