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15.01.2020 17:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Младенец под заказ

СК завел дело о торговле детьми от суррогатных матерей
Текст: Наталья Козлова
Дикий случай начал расследовать СК по Московской области.

Там некая фирма, название которой пока следствие на раскрывает, держала в съемной квартире младенцев, предназначенных иностранным усыновителям. Ухаживала за детьми нанятая для этого супружеская пара. Сутки назад один из новорожденных умер и перепуганная нянька побежала в правоохранительные органы. Так в подмосковном Одинцове появилось уголовное дело пока "по факту торговли новорожденными и причинения смерти по неосторожности одному из них".

Фото: depositphotos.com
КС не пришел к единому мнению по вопросу суррогатного материнства

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий:

- По результатам доследственной проверки по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика возбуждено уголовное дело по статьям 109 Уголовного кодекса РФ - "причинение смерти по неосторожности" и 127.1 - "торговля людьми".

История, с которой начал разбираться СК, очень мутная. Родители детей - все иностранцы. Из их "биологического материала" российские матери здесь рожали детей. Так, у умершего младенца отец филиппинец, мать русская, семья живет на Филиппинах. Она и сейчас там. Этот мальчик был рожден в Санкт-Петербурге. Остальные - в Москве.

Умерший мальчик был рожден суррогатной матерью в декабре 2019 года. Кроме него в квартире находились еще трое младенцев. Двое из которых близнецы - брат с сестрой. Уже понятно, что новорожденных держали там до тех пор, пока их биологические родители - иностранцы занимались оформлением необходимых документов, в том числе для вывоза детей за рубеж. Живым малышам было уже от двух до трех месяцев от роду.

Беременных и женщин с детьми будут содержать в отдельных камерах в СИЗО

Следователи и криминалисты осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, руководство и менеджера фирмы, которая занималась организацией суррогатного материнства. По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного. Из компании, которая все это организовала, забрали всю документацию, в том числе лицензии и договоры на суррогатное материнство. Трех находившихся в квартире новорожденных отвезли в детскую городскую больницу.

Врадий говорит, что в рамках уголовного дела будет дана оценка законности работы компании, которая проводила программы суррогатного материнства. Проанализируют и их сделки по новорожденным, которых планировали вывезти из страны. А еще СК уже начал проверять полицию и опеку по "факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей". Ведь дети были в квартире без родных и без документов.

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