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15.01.2020 18:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тамбовские ученые помогут технике работать при минус 70

Текст: Анна Скрипка
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые тамбовского государственного технического университета разработали биоразлагаемые смазки для техники, позволяющие машинам сохранять работоспособность даже при минус 70 градусах. Инновация востребована в условиях Арктики и Крайнего Севера.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на проректора вуза профессора Владимира Першина, при производстве таких пластичных смазок используются только отечественные материалы - таким образом решается проблема импортозамещения. В основе состава - экологически чистый графен, который делают из природного кристаллического графита. Коэффициент трения такой продукт уменьшает в два раза, продлевая срок службы узлов машин.

Пока отечественные смазки, которые массово выпускаются на рынок, способны поддерживать работоспособность техники максимум при минус 60 градусах. Поэтому более активно в экстремальных условиях используются импортные продукты, которые, в свою очередь, очень дороги.

Разработка тамбовских ученых предполагает в разы меньшую себестоимость смазок. Технология производства нового продукта уже запатентована, теперь ученые будут работать над созданием оборудования для промышленного производства продукта.

Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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