Тамбовские ученые помогут технике работать при минус 70

Ученые тамбовского государственного технического университета разработали биоразлагаемые смазки для техники, позволяющие машинам сохранять работоспособность даже при минус 70 градусах. Инновация востребована в условиях Арктики и Крайнего Севера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проректора вуза профессора Владимира Першина, при производстве таких пластичных смазок используются только отечественные материалы - таким образом решается проблема импортозамещения. В основе состава - экологически чистый графен, который делают из природного кристаллического графита. Коэффициент трения такой продукт уменьшает в два раза, продлевая срок службы узлов машин.

Пока отечественные смазки, которые массово выпускаются на рынок, способны поддерживать работоспособность техники максимум при минус 60 градусах. Поэтому более активно в экстремальных условиях используются импортные продукты, которые, в свою очередь, очень дороги.

Разработка тамбовских ученых предполагает в разы меньшую себестоимость смазок. Технология производства нового продукта уже запатентована, теперь ученые будут работать над созданием оборудования для промышленного производства продукта.