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15.01.2020 11:53
Проект: В регионах

В калужском реабилитационном центре поблагодарили спонсоров

13 января в Калужском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доброта" состоялся праздничный концерт для спонсоров и попечителей.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

По словам директора Центра Ольги Борисовой, в 2019 году более 1000 детей воспользовались услугами их учреждения, были организованы смены в оздоровительных лагерях, в отношении каждой категории детей разрабатываются специальные программы. Например, для детей с сахарным диабетом разработана интеграционная программа, в которой ребята под наблюдением докторов учатся самостоятельно контролировать уровень сахара и соблюдать диету.

Фото: Калужская городская дума
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Одним из постоянных спонсоров Цента является заместитель председателя городской думы Калуги Сергей Павлов: "Я восхищаюсь коллективом "Доброты", с какой заботой и трепетом они относятся к детям с ограниченными возможностями. Сотрудники делают очень многое для развития и социализации ребят, организуют им разного плана мероприятия и поездки.  Очень важно, что здесь дают ребятами практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, помогут даже зарабатывать деньги и в какой-то мере обеспечивать себя".

Для гостей мероприятия было организовано чаепитие, с творческими номерами выступили учащиеся центра, их родители и выпускники.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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