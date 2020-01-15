В калужском реабилитационном центре поблагодарили спонсоров

13 января в Калужском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доброта" состоялся праздничный концерт для спонсоров и попечителей.

По словам директора Центра Ольги Борисовой, в 2019 году более 1000 детей воспользовались услугами их учреждения, были организованы смены в оздоровительных лагерях, в отношении каждой категории детей разрабатываются специальные программы. Например, для детей с сахарным диабетом разработана интеграционная программа, в которой ребята под наблюдением докторов учатся самостоятельно контролировать уровень сахара и соблюдать диету.

Одним из постоянных спонсоров Цента является заместитель председателя городской думы Калуги Сергей Павлов: "Я восхищаюсь коллективом "Доброты", с какой заботой и трепетом они относятся к детям с ограниченными возможностями. Сотрудники делают очень многое для развития и социализации ребят, организуют им разного плана мероприятия и поездки. Очень важно, что здесь дают ребятами практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, помогут даже зарабатывать деньги и в какой-то мере обеспечивать себя".

Для гостей мероприятия было организовано чаепитие, с творческими номерами выступили учащиеся центра, их родители и выпускники.