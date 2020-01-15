В замоскворецком районном суде Москвы начался процесс над двумя выходцами из Нигерии. Приезжие из Африки обвиняются в тяжком преступлении - торговле людьми.

Причем одна из подсудимых, Гифт Имаюсей 1993 года рождения, гражданка Нигерии, а второй фигурант уголовного дела, Джулиус Дэвид, успел получить российское подданство. Они обвиняются по двум статьям УК РФ - "Торговля людьми" и "Вовлечение в занятие проституцией". Вину обвиняемые не признают.

В обвинительном заключении, которое огласил прокурор, сказано, что подсудимые предприняли попытку продать в рабство свою соотечественницу Обуссон Блессинг.

По данным следствия, по прибытии в Россию в 2018 году Блессинг встретила земляка и отвезла на квартиру, снятую на Перекопской улице столицы. Здесь у гостьи отобрали паспорт и международный сертификат для посещения футбольных матчей чемпионата мира - так называемый Fan ID. Затем, как считает обвинение, Джулиус Дэвид и Имаюсей заставили запуганную и избитую футбольную болельщицу заниматься проституцией. Следуя культовым законам своего племени, фигуранты дела заставили Блессинг дать клятву культа джу-джу, согласно которой та была обязана выполнять все распоряжения своих земляков.

В обвинительном заключении подчеркнуто, что "в противном случае потерпевшую и ее семью ждала расплата в виде смерти". Развязка этой криминальной истории наступила после того, как один из клиентов потерпевшей предложил Имаюсей и Дэвид выкупить девушку у них за два с лишним миллиона рублей.

Оба фигуранта дела, по данным следствия, были задержаны в одном из столичных кафе при получении денег за продажу своей землячки.