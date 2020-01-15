В России открылся уникальный центр реабилитации зависимых женщин с детьми

Под Воронежем открылся бесплатный центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление". Проживать в нем одновременно могут до 10 человек. Программа реабилитации рассчитана на год. С женщинами будут работать психологи и медики-консультанты по зависимости. Пациенты будут проживать в загородном частном доме, где обустроены жилые комнаты, консультационный кабинет, зал для проведения групповых занятий и трапезная.

- Центр является уникальным, пожалуй, в масштабах страны, - говорит руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев. - В нем объединены программы и практики лечения, а также модели ресоциализации зависимых, давно подтвердившие свою эффективность.

Как сообщили "РГ" в отделе, центр был создан за счет президентского гранта, средства которого направлены на обустройство помещений и зарплату сотрудников. Здание предоставили муниципальные органы власти Воронежской области.

- Работа центра направлена не только на избавление женщин от зависимости, но и на восстановление семьи, - считает директор центра, руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Воронежской епархии иерей Евгений Лищенюк. - Наша цель - мы хотим, чтобы женщины снова стали полноценными матерями.

Желающие пройти реабилитацию в центре могут позвонить по телефону доверия +7 (900) 928-14-88.

Справка "РГ"

По данным ООН, в России в 2018 году систематически употребляли психоактивные вещества порядка 5 миллионов человек, из них более 60 процентов - в возрасте от 16 до 30 лет. На сегодняшний день в стране функционируют более 300 церковных центров помощи наркозависимым.