Завотделением воронежской больницы будут судить за поборы с врачей

В Воронеже завершено расследование уголовного дела против бывшего заведующего отделением анестезиологии-реанимации областной клинической больницы № 1 Игоря Губкина. Его обвиняют в систематических поборах с подчиненных, сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с августа 2015 по январь 2019 год Губкин регулярно получал от врачей взятки за покровительство по службе. Завотделением требовал мзду за стимулирующую надбавку к окладу, возможность планово работать в операционных залах, что также влечет увеличение зарплаты.

- За три с половиной года обвиняемый лично получил от 20 медиков порядка 6 миллионов рублей, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа Матвей Сладких. Уголовные дела СКР возбудил на основании материалов, собранных сотрудниками МВД и ФСБ.

Игорю Губкину предъявлено обвинение по нескольким частям статьи 290 УК РФ (получение взятки). Виновным он себя не признает.