Глава Бурятии пообещал сто тысяч за видео ДТП с погибшей девушкой

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил откликнуться свидетелей ДТП в селе Батурино, у которых есть видеозапись аварии с погибшей студенткой.

"По согласованию со следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тысяч рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора, на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Туарега или Прадо, причастных к данному ДТП", - написал Цыденов в своем аккаунте Facebook.

Ранее по решению комиссии, выезжавшей на место ДТП, на участке дороги близ Батурино установят дополнительное освещение и запретят остановку транспорта на обочине.

Напомним, вечером 5 января предприниматель из Улан-Удэ на Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащей знакомому, возвращался с рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района на большой скорости сбил 17-летнюю студентку колледжа, переходившую дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Сбитая им девушка скончалась через несколько часов от полученных травм.

Суд не стал брать подозреваемого под стражу, ограничившись домашним арестом.