Новости

Мост через Амур в Китай прошел тестовые испытания 05:26
Японский врач рассказал, как защититься от нового коронавируса 05:15
СМИ: Каждый пятый японец страдает от недосыпа 05:10
Трамп заявил об отсутствии у США желания сменить власть в Иране 05:05
Два камчатских села пережили снежную блокаду из-за бездействия властей 05:00
Украинский посол в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом 04:55
В цирке Владивостока объявлено представление для помощи гимнастке 04:40
Глава Бурятии пообещал сто тысяч за видео ДТП с погибшей девушкой 04:33
Отец Меган Маркл выразил готовность выступить против нее в суде 04:16
WSJ: Из-за своих требований к США Ирак может лишиться военной помощи 04:09
Неизвестный застрелил старшеклассника в американском городе Хьюстон 03:39
Лавров рассказал о перспективе добычи Индией ресурсов в Арктике 03:25
Минфин США: Рано говорить о новом сокращении пошлин на товары из КНР 03:24
Власти Судана подавили мятеж сотрудников Службы общей разведки 02:57
При экстренной посадке в Лос-Анджелесе пилоты слили керосин на детей 02:29
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air 02:11
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе 01:51
СМИ назвали Израиль причастным к атаке сирийской авиабазы Тифор 01:42
США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400 01:07
Завотделением воронежской больницы будут судить за поборы с врачей 00:58
Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании 00:48
Сирийская авиабаза Тифор была атакована беспилотниками и ракетами 00:44
При обстреле военной базы Эт-Таджи пострадали трое иракцев 00:16
Минздрав открыл " горячую линию" по диспансеризации 00:01
Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Каталонии 14.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
15.01.2020 04:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава Бурятии пообещал сто тысяч за видео ДТП с погибшей девушкой

Текст: Юлия Гарднер

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил откликнуться свидетелей ДТП в селе Батурино, у которых есть видеозапись аварии с погибшей студенткой.

"По согласованию со следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тысяч рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора, на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Туарега или Прадо, причастных к данному ДТП", - написал Цыденов в своем аккаунте Facebook.

Под Псковом иномарка сбила пешеходов, пытавшихся помочь жертвам ДТП

Ранее по решению комиссии, выезжавшей на место ДТП, на участке дороги близ Батурино установят дополнительное освещение и запретят остановку транспорта на обочине.

Напомним, вечером 5 января предприниматель из Улан-Удэ на Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащей знакомому, возвращался с рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района на большой скорости сбил 17-летнюю студентку колледжа, переходившую дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Сбитая им девушка скончалась через несколько часов от полученных травм.

Суд не стал брать подозреваемого под стражу, ограничившись домашним арестом.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

Главное сегодня

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных
В Госдуме рассказали, как будут защищать историческую память
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста
Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России