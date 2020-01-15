Мост через Амур в Китай прошел тестовые испытания

Международный мост через реку Амур в Китай прошел приемочные испытания и готов к вводу в эксплуатацию.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, в качестве испытательной нагрузки использовались десять трехосных груженых автосамосвалов КамАЗ и ISUZU, каждый из которых весил около 27,8 тонны. Кроме того по мосту проехал 40-тонный четырехосный автокран KATO.

- Работа несущих конструкций пролетного строения под действием автомобильных испытательных нагрузок полностью отвечает расчетно-теоретическим предпосылкам их работы, заложенным в проекте. Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений, - сообщил руководитель филиала компании по развитию и строительству моста "Амур (Хэйлунцзян)" в городе Благовещенске Евгений Корольков.

Напомним, строительство перехода завершили в конце ноября. Возводить его начали 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая. Каждому подрядчику нужно было проложить по 540 метров. 31 мая 2019 года мостостроители смонтировали замыкающий блок, и две части перехода были состыкованы. Движение по мосту должно начаться летом 2020 года.