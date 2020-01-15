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15.01.2020 09:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полуфинал конкурса "Лидеры России-2020" стартовал во Владивостоке

Текст: Ольга Журман

Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.

Поступило десять тысяч заявок от участников, в полуфинал прошли 330 человек, на очный этап приехал 251 управленец.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, самому молодому участнику 23 года, а самому старшему - 54. Впервые в конкурсе принимают участие четыре семейные пары из Амурской и Сахалинской областей, Бурятии, Республики Саха (Якутия).

Всего планируется 11 полуфиналов: восемь - региональных, которые пройдут в федеральных округах и еще три будут в Москве.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Финал конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет в Сочи

В суперфинал должны попасть 300 конкурсантов, которые получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей. Победителями станут сто человек.

Учитывая опыт предыдущих конкурсов, в этом году увеличен до 55 лет возраст участников, приглашены иностранцы, но в полуфинал ДФО прошли только граждане России.

Справка "РГ"

"Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей". За предыдущие годы высокие должности получили 150 победителей, в том числе двое стали губернаторами, четверо - замами министров правительства России.

В полуфинале конкурса в ДФО принимают участие от Хабаровского края - 71 человек, Приморского - 76, Камчатского - 14, Забайкальского - 23, Амурской области - 30, Еврейской АО - два, Сахалинской - 24, от Магаданской - 9. От Республики Саха (Якутия) - 42 человека, от Бурятии - 39.

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