Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО

Кабмину предлагается к концу месяца также определить маршрутную сеть региональных и местных авиационных перевозок с учетом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также потенциальный пассажиропоток по этим маршрутам.

Кроме того, Путин поручил определить сроки начала, объемы серийного производства, а также стоимость поставки, владения и эксплуатации самолетов (в том числе с российскими силовыми установками), необходимых для региональных и местных пассажирских авиаперевозок, а также для нужд авиакомпании, которая будет летать в ДФО.

Также в поручениях говорится о проработке вопросов по созданию условий для организации авиасообщения в труднодоступных районах Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; и о вопросах проектирования и запуска серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС.

"Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры", - говорится в сообщении.

Все поручения требуется выполнить до 31 января.