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15.01.2020 17:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 января внести предложения по созданию авиационной компании с российскими самолетами для перелетов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кабмину предлагается к концу месяца также определить маршрутную сеть региональных и местных авиационных перевозок с учетом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также потенциальный пассажиропоток по этим маршрутам.

Фото: iStock
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Кроме того, Путин поручил определить сроки начала, объемы серийного производства, а также стоимость поставки, владения и эксплуатации самолетов (в том числе с российскими силовыми установками), необходимых для региональных и местных пассажирских авиаперевозок, а также для нужд авиакомпании, которая будет летать в ДФО.

Также в поручениях говорится о проработке вопросов по созданию условий для организации авиасообщения в труднодоступных районах Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; и о вопросах проектирования и запуска серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС.

"Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры", - говорится в сообщении.

Все поручения требуется выполнить до 31 января.

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