В Бурятии впервые родились четверняшки

В Улан-Удэ из роддома выписались четверых близнецов.

"Это уникальной событие. В нашей республике такое произошло впервые за историю современной Бурятии", - написал на своей странице в Facebook глава региона Алексей Цыденов.

Трое мальчиков и девочка появились на свет 22 ноября и два месяца находились под пристальным вниманием врачей. Сейчас близняшки и мама чувствуют себя хорошо. Малыши получили имена Кирилл, Никита, Егор и Лиза. Местные власти помогут семье, в которой случилось большое пополнение.

"Ежемесячно родители будут получать порядка 36 тысяч рублей в виде пособий и соцвыплат на детей. Семья получит федеральный материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, дальневосточный маткапитал - 136 тысяч рублей и региональный - 50 тысяч рублей"", - пообещал Алексей Цыденов.

Кроме того, близнецы пойдут в детсад без очереди. А еще по республиканскому законодательству многодетной семье теперь положены средства на расширение жилплощади - на каждого должно приходиться по 18 квадратных метров.

"На ближайшей сессии Народного Хурала решим вопрос о выделении субсидии", - отметил глава Бурятии.