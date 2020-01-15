В Приамурье задержали чиновника по подозрению в крупной взятке

В Амурской области задержан директор ФГБУ "Управление эксплуатации Бурейского водохранилища", сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По предварительной информации, мужчина в 2017 году получил от подрядчика 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ, а также за общее покровительство.

Эти деньги, по данным следствия, являлись частью предполагаемой взятки в два миллиона.Примечательно, что должность главного смотрителя чиновник занял в том же 2017 году.

Его поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители решают вопрос об избрании в отношении подследственного дальнейшей меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ). Законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет и штрафа в размере семидесятикратной суммы незаконно полученных денег.