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15.01.2020 20:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Меняю поле на квартиру

За пять лет власти Сахалинской области передадут армейским семьям не менее 550 квартир
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Стали известны подробности разговора главы минобороны Сергея Шойгу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Они встретились в Москве и общались более часа.
На переданных военными землях будут строить жилье, больницы, школы и детсады. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС На переданных военными землях будут строить жилье, больницы, школы и детсады. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
На переданных военными землях будут строить жилье, больницы, школы и детсады. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Военное ведомство в последние годы активно сотрудничает с властями этого дальневосточного региона по многим вопросам, в том числе в жилищной и имущественной сферах.

В марте 2019-го Шойгу и Лимаренко подписали соглашение о передаче в собственность Сахалинской области 38 принадлежащих минобороны земельных участков общей кадастровой стоимостью 18 миллиардов рублей. "Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там", - заявил тогда на церемонии глава минобороны.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В ответ местные чиновники обязались помочь в расселении живущих в регионе военных семей и строительстве для них социальной инфраструктуры. О том, как выполняются эти решения, и говорили на нынешней неделе Сергей Шойгу и Валерий Лимаренко.

Известно, что менее чем за год в ведение области перешли семь земельных участков. Они расположены в столице области - Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском и Курильском районах.

На финальной стадии решения находится вопрос по более чем 700 гектарам земли на территории бывшего военного аэродрома "Пушистый". Здесь планируют возвести парк "Патриот" с полосой препятствий, партизанской деревней, городком для пейнтбола и стрелковым тиром. На одном из южно-сахалинских участков, точнее говоря, на улице Украинской, сейчас строят новый 441-й военный госпиталь на 150 коек.

- В собственность области переходит жилищный фонд военных городков. В этих микрорайонах проводится капитальный ремонт домов и дворов, развивается инфраструктура. Правительство региона уделяет этим вопросам особое внимание, - отметил на встрече с губернатором Сахалинской области глава минобороны.

В ведение Сахалинской области перешли семь ранее принадлежащих минобороны земельных участков

А Валерий Лимаренко уточнил, что на переданных военными землях будут возводить жилье и социальные объекты, в том числе медицинские учреждения, школы и детские сады. Обеспечение населения островного региона России комфортным и качественным жильем он назвал одним из самых важных вопросов.

Губернатор напомнил, что в минувшем году семьям военных, проходящих службу на Сахалине и Курилах, было выделено 68 квартир. "А всего за пять лет правительство области планирует предоставить военнослужащим не менее 550 квартир", - добавил Валерий Лимаренко.

Фото: iStock
Жилье для военнослужащих построят на Курилах

Глава минобороны и губернатор Сахалинской области определили основные направления совместной работы в 2020 году. В частности, они сообщили, что будет продолжена передача муниципальным властям принадлежащих военным земель, в том числе в центре города Южно-Сахалинск.

Там, в частности, планируют построить крупные объекты социальной, культурной и спортивной инфраструктуры. Есть решение и о совместном использовании местных портовых сооружений, которые сейчас находятся в полном ведении Минобороны России.

Кроме того, Сергей Шойгу и Валерий Лимаренко договорились о капитальном ремонте островных маяков на мысах Жонкиер и Анива. А еще о том, что в первом квартале 2020 года будет подписано новое соглашение. Согласно этому документу, приезжающим в Сахалинскую область туристам разрешат посещать местные маяки. С такой просьбой к губернатору ранее неоднократно обращались как сами сахалинцы, так и гости из других российских регионов и зарубежных стран.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Квартиры для военных

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