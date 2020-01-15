Жители Якутска остались без света из-за аварии на подстанции

Из-за выхода из строя трансформатора на одной из подстанций около 4,9 тысячи потребителей в Якутске остались в среду без энергоснабжения.

Как сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии, авария произошла примерно в полночь. Под отключение попали жители южной части города.

На аварийной подстанции ведутся работы по замене трансформатора. На период этих работ развернута резервная дизельная электростанция. Но ее мощностей не хватает. Поэтому энергетики ввели в южной части Якутска веерные отключения электроэнергии с интервалом в два часа.

Судя по тому, что отключения распланированы до восьми часов утра четверга, восстановительные работы затянутся надолго.