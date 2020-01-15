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15.01.2020 07:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Якутска остались без света из-за аварии на подстанции

Текст: Владимир Таюрский

Из-за выхода из строя трансформатора на одной из подстанций около 4,9 тысячи потребителей в Якутске остались в среду без энергоснабжения.

Как сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Якутии, авария произошла примерно в полночь. Под отключение попали жители южной части города.

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На аварийной подстанции ведутся работы по замене трансформатора. На период этих работ развернута резервная дизельная электростанция. Но ее мощностей не хватает. Поэтому энергетики ввели в южной части Якутска веерные отключения электроэнергии с интервалом в два часа.

Судя по тому, что отключения распланированы до восьми часов утра четверга, восстановительные работы затянутся надолго.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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