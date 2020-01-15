Почему в Башкирии молодой учитель начальных классов предпочла сельскую школу городской

23-летняя Анна Матвеева из Башкирии пятый год работает учителем начальных классов в школе села Чуваш-Кубово Иглинского района. Она могла бы спокойно устроиться в престижную уфимскую гимназию, однако вместо этого предпочитает ежедневно вставать в пять утра, чтобы приехать на работу в село, расположенное в 50 километрах от города.

- Это моя родная школа! Как я могу ее бросить? - с улыбкой говорит Анна.

Она вообще часто улыбается, видимо, поэтому ученики не отходят от любимой учительницы даже на переменах.

- Я уже в младших классах знала, какую профессию выберу. У меня была идеальная учительница - Светлана Андреева, которую я просто обожала. Поэтому сразу после девятого класса поступила в педагогический колледж, чтобы стать учителем начальных классов, - рассказывает молодой педагог.

Средняя образовательная школа в Чуваш-Кубове - самая обычная сельская школа. Как и везде, здесь не хватает современного оборудования, да и парты не меняли, кажется, со времен открытия, с 1987 года. Зато нет и платных образовательных услуг. После уроков дети занимаются гончарным делом, танцами, вольной борьбой - и все это бесплатно.

- Во время учебы проходила практику в городской школе и уверена: в деревнях люди другие - и родители, и дети. Они больше доверяют учителю, уважают его, легко идут на контакт. Поэтому, когда мне после педколледжа предложили работать в родной школе, согласилась не задумываясь. Хотя первый раз заходить в учительскую было страшно: ведь здесь мои педагоги, - вспоминает Анна Матвеева.

Ее наставником стала любимая учительница Светлана Андреева, которая и познакомила воспитанницу с премудростями работы с детьми, научила правильно реагировать на конфликты, а также раскрывать таланты детей, не ущемляя их права. Помогали и другие педагоги, а директор школы Павел Коваленко настоял, чтобы Анна получила диплом о высшем образовании.

Кстати, в этом году Анна Матвеева оканчивает физико-математический факультет Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. Директор также посоветовал молодому педагогу попытать счастья и подать документы на республиканский грант "Сельский педагог". По условиям конкурса претендовать могут учителя в возрасте до 35 лет включительно, не менее двух лет отработавшие хотя бы на одну ставку в сельской школе. Однако после получения гранта они должны остаться в деревне еще как минимум на 10 лет. При досрочном расторжении контракта учителю придется вернуть неотработанные деньги, но Анну Матвееву этот факт не смутил: она и так планировала остаться в родном селе.

Анна представила на конкурс проект по обучению детей Правилам дорожного движения. На дополнительных занятиях она разъясняет ребятам, как правильно переходить дорогу, учит оказывать первую медпомощь и безопасно кататься на велосипеде. Кстати, благодаря таким занятиям ученики Анны Матвеевой два года подряд занимают призовые места на республиканском конкурсе "Безопасное колесо". Неудивительно, что молодая женщина вошла в число сотни педагогов, получивших грант в размере 600 тысяч рублей.

- Честно говоря, не ожидала, что выиграю конкурс. Приятно, что деньги поступили на счет в день моей свадьбы. Решили вложиться в жилье, правда, пока не знаем: купим квартиру в Уфе или будем строиться в Чуваш-Кубове. В любом случае планирую работать здесь - добираться на электричке или автобусе совсем несложно. Ведь полсела ездят из Чуваш-Кубова в Уфу на работу, а я вот, наоборот, из города в село выбираюсь, - поделилась Анна Матвеева.

Арифметика Анны Матвеевой

Анна призналась, что работать в сельской школе для учителя выгоднее, чем в городской. По крайней мере, молодому педагогу. Во-первых, в городских школах жесткая конкуренция за часы. Молодежи часто не дают достаточного количества уроков, да и пройти аттестацию там довольно сложно. В итоге некоторые однокурсники Анны Матвеевой получают зарплату в городских школах в два раза меньше, чем она, - всего 12-13 тысяч российских рублей.

Досье "СОЮЗа"

Грант молодым учителям, работающим в Башкирии в сельской местности, учредили в июле прошлого года. В 2019 году по 600 тысяч рублей получили 100 перспективных специалистов. В 2020 году власти планируют увеличить их число до 150 человек.