В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую неделю назад школьницу

14-летнюю девочку, пропавшую неделю назад в Чебоксарах, нашли погибшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК. Информацию об этом также подтвердили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Чувашия" .

Школьница ушла из дома 8 января и назад так и не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поиски продолжались почти неделю. Во вторник, 14 января, стало известно о том, что девочка погибла. Других подробностей правоохранительные органы пока не сообщают.

Сейчас Следственное управление СК по Чувашии проверяет обстоятельства и детали произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.