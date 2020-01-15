В Нижегородской области спасенного из полыньи лосенка вернули в лес

В Нижегородской области вернули в лес лосенка, провалившегося под лед Волги в начале января. Об этом сообщили в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Спасателям, вытащившим животное на берег, вручили награды. Житель деревни Чеченино Кстовского района Петр Бритов, принимавший участие в операции, рассказал, что помогать лосенку пришлось с помощью автомобиля: один из мужчин выполз на лед, чтобы накинуть веревку на тонувшее животное.

В течение недели спасенный лосенок находился на передержке. Оказалось, что это самка возрастом до года. Ее отпустили жить на территорию воспроизводственного участка, где действуют ограничения на охоту и проводится прикорм. Сейчас жизни лосихи ничего не угрожает, она совершенно здорова, уточнили в ведомстве.