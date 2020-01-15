В Перми проведут голубиную перепись

Пермские ученые в этом году намерены подсчитать всех голубей, обитающих в краевом центре. Об этом сообщили в пермском университете.

В 2020 году биологи ПГНИУ изучат места обитания голубей и источники их питания. Эти данные помогут выяснить, насколько широко эти птицы распространены в Перми и как они влияют на экологическую обстановку в городе.

- Голуби стали постоянными соседями человека в городах, этот вид сумел приспособиться к жизни рядом с людьми, - говорит Наталья Костицына, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ. - В связи с этим появляются определенные проблемы и вопросы. Но для начала мы решили подсчитать примерное количество птиц на территории Перми.

Собранная информация поможет ученым узнать не только численность голубей в Перми, но и определить источники их существования. Биологи намерены выяснить, в каких местах птицы самостоятельно находят пищу, а где их подкармливают пермяки. Ученые просят жителей краевого центра оказать помощь в голубиной переписи. Сведения о местах скопления птиц надо присылать на почту biology.psu@yandex.ru.