Новости

Провизор рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике 16:12
Суд арестовал мужчину, смертельно ранившего в голову школьника на Урале 16:08
Экипаж "КАМАЗ-мастер" стал победителем десятого этапа "Дакара" 16:08
В Перми родственники пациента избили бригаду скорой помощи 16:03
В порту Геленджика рабочего задавило буровой установкой 16:03
Исследование: коварная для человека болезнь делает мышей бесстрашными 16:03
Очень дорого. Раскрыта стоимость топовой комплектации Kia Seltos 16:02
Минкульт не будет пересматривать запрет на показ частей фильма "Дау" 15:58
В Пскове грабители вынесли из почтового отделения все деньги 15:58
Стали известны самые фотографируемые улицы городов страны 15:56
В Кузбассе мошенников осудили условно за миллионные хищения 15:56
Шапошников: Москва уже реализует поставленные президентом РФ задачи 15:55
Во Франции раскопали галльскую агломерацию возрастом 2000 лет 15:53
Экс-сотрудник ИК-1 рассказал об обстоятельствах избиения заключенного 15:53
Более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в год ее 80-летия 15:49
В Платове у гражданки Украины нашли незадекларированную валюту 15:48
На Ставрополье убийцы ветерана ВОВ предстанут перед судом 15:46
В США разоблачены похитители редких книг 15:43
Путин обсудил с Медведевым Послание Федеральному Собранию 15:40
На Алтае отец выстрелил из ружья в 13-летнюю дочь 15:38
В Севастополе открыли первую инженерную школу 15:32
В Европе стартовали продажи нового субкомпактного Hyundai 15:31
В Крыму школьник попал в больницу после падения футбольных ворот 15:25
В Старой Руссе загорелся дом, описанный в "Братьях Карамазовых" 15:24
В Бурятии впервые родились четверняшки 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми родственники пациента избили бригаду скорой помощи

Текст: Надежда Пащенко

В Перми произошло нападение на бригаду скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе СМП, "скорая" приехала в квартиру к семье, где 66-летний мужчина якобы жаловался на боли в сердце.

Фото: iStock
Жительница Улан-Удэ избила врачей "скорой"

По данным ведомства, рядом находился сын пациента со своей женой. Пенсионер отказался от осмотра, а его сын отреагировал агрессивно на просьбу подписать соответствующий документ. Вместо этого он начал записывать фельдшеров на видео, потом напал с кулаками на одного из них. Второй фельдшер попытался вмешаться, но и сам получил травмы головы, нанесенные кулаками и табуретом. Его коллегу в это время пыталась душить жена нападавшего мужчины.

Когда одному из фельдшеров удалось вырваться из квартиры, он передал информацию о случившемся старшему врачу станции СМП и в полицию, и тогда они вызволили с места происшествия второго фельдшера. Пострадавшие сотрудники скорой помощи написали заявления в МВД. Один из них до сих пор находится на "больничном” и проходит лечение.

Ответ на один из главных вопросов - в действительности ли мужчина, для которого изначально вызвали "скорую”, нуждался в медицинской помощи, в пресс-службе СМП не разглашают.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Нападения на медиков

Главное сегодня

Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
МИД РФ "держит" теплую погоду в Москве к приезду посла США
Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
В 2020 году "Роскосмос" поставит Минобороны две ракеты "Ангара"