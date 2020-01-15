В Перми родственники пациента избили бригаду скорой помощи

В Перми произошло нападение на бригаду скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе СМП, "скорая" приехала в квартиру к семье, где 66-летний мужчина якобы жаловался на боли в сердце.

По данным ведомства, рядом находился сын пациента со своей женой. Пенсионер отказался от осмотра, а его сын отреагировал агрессивно на просьбу подписать соответствующий документ. Вместо этого он начал записывать фельдшеров на видео, потом напал с кулаками на одного из них. Второй фельдшер попытался вмешаться, но и сам получил травмы головы, нанесенные кулаками и табуретом. Его коллегу в это время пыталась душить жена нападавшего мужчины.

Когда одному из фельдшеров удалось вырваться из квартиры, он передал информацию о случившемся старшему врачу станции СМП и в полицию, и тогда они вызволили с места происшествия второго фельдшера. Пострадавшие сотрудники скорой помощи написали заявления в МВД. Один из них до сих пор находится на "больничном” и проходит лечение.

Ответ на один из главных вопросов - в действительности ли мужчина, для которого изначально вызвали "скорую”, нуждался в медицинской помощи, в пресс-службе СМП не разглашают.