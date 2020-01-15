Саратовские приборостроители разработали модернизированный пилотажный комплекс для вертолета Ми-28 НМ "Ночной охотник".

Винтокрылая машина должна стать основным ударным вертолетом в российских Вооруженных силах. Модернизированный вертолет был представлен минувшим летом на международном военно-техническом салоне "Армия-2019".

Как отмечают специалисты, обновленный "охотник" отличается переработанным управлением с элементами искусственного интеллекта, радиолокационной системой с круговым обзором и новым ракетным вооружением. Все это превращает Ми-28 НМ в самый мощный из когда-либо создававшихся в нашей стране военных вертолетов.

Одной из "фишек" машины стал пилотажный комплекс ПКВ-28, который обеспечивает новый уровень комфорта и удобства при управлении воздушным кораблем.

- При модернизации применялись новые разработки нашего предприятия с учетом опыта создания пилотажных комплексов и систем автоматического управления для вертолетов Ми-38, различных модификаций Ми-8, Ка-52, - сообщила пресс-секретарь Конструкторского бюро промышленной автоматики Светлана Корсукова.

Как объяснили на предприятии, при создании блоков пилотажного комплекса использовалась новая элементная база - электронные платы российского производства, а также созданное отечественными специалистами современное программное обеспечение. В результате модернизации комплекса значительно снизились его масса и габариты.

Обкатка нового оборудования проводилась на универсальном пилотажном вертолетном стенде "Березина", построенном конструкторами саратовского завода. Как отмечают разработчики, в новый пилотажный комплекс заложен большой потенциал для модернизации, это позволит использовать его в дальнейшем на других российских вертолетах.