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15.01.2020 20:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прибавили ума

При создании нового пилотажного комплекса использовалась отечественная электронная база
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Саратовские приборостроители разработали модернизированный пилотажный комплекс для вертолета Ми-28 НМ "Ночной охотник".

Винтокрылая машина должна стать основным ударным вертолетом в российских Вооруженных силах. Модернизированный вертолет был представлен минувшим летом на международном военно-техническом салоне "Армия-2019".

Как отмечают специалисты, обновленный "охотник" отличается переработанным управлением с элементами искусственного интеллекта, радиолокационной системой с круговым обзором и новым ракетным вооружением. Все это превращает Ми-28 НМ в самый мощный из когда-либо создававшихся в нашей стране военных вертолетов.

Одной из "фишек" машины стал пилотажный комплекс ПКВ-28, который обеспечивает новый уровень комфорта и удобства при управлении воздушным кораблем.

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
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- При модернизации применялись новые разработки нашего предприятия с учетом опыта создания пилотажных комплексов и систем автоматического управления для вертолетов Ми-38, различных модификаций Ми-8, Ка-52, - сообщила пресс-секретарь Конструкторского бюро промышленной автоматики Светлана Корсукова.

Как объяснили на предприятии, при создании блоков пилотажного комплекса использовалась новая элементная база - электронные платы российского производства, а также созданное отечественными специалистами современное программное обеспечение. В результате модернизации комплекса значительно снизились его масса и габариты.

Обкатка нового оборудования проводилась на универсальном пилотажном вертолетном стенде "Березина", построенном конструкторами саратовского завода. Как отмечают разработчики, в новый пилотажный комплекс заложен большой потенциал для модернизации, это позволит использовать его в дальнейшем на других российских вертолетах.

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