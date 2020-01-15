В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в доме

Утром 15 января в Орджоникидзевском районе Уфы произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Предварительно сообщается, что инцидент произошел около пяти утра по московскому времени. В это время спасатели получили сообщение об обрушении стены в двухэтажном доме по улице Пекинской. Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что на втором этаже дома из-за хлопка газа обрушился потолок. Горения не было.

28 жителей дома самостоятельно покинули здание. МЧС сообщает о трех пострадавших.

Сейчас спасатели ведут разбор конструкций. Для работ привлечено 36 человек личного состава и 11 единиц техники.

По данному факту региональный следком организовал доследственную проверку. Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.