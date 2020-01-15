Новости

В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в доме 11:00
Жители Якутска остались без света из-за аварии на подстанции 07:19
Немецкий журналист рассказал о важном значении роли РФ в мире 07:16
В Приамурье задержали чиновника по подозрению в крупной взятке 06:10
Не менее 70 детсадовцев госпитализированы с отравлением в Мексике 06:05
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе птичьего гриппа H5N8 05:51
До 60 выросло число пострадавших при сбросе керосина на Лос-Анджелес 05:47
Мост через Амур в Китай прошел тестовые испытания 05:26
Японский врач рассказал, как защититься от нового коронавируса 05:15
СМИ: Каждый пятый японец страдает от недосыпа 05:10
Трамп заявил об отсутствии у США желания сменить власть в Иране 05:05
Два камчатских села пережили снежную блокаду из-за бездействия властей 05:00
Украинский посол в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом 04:55
В цирке Владивостока объявлено представление для помощи гимнастке 04:40
Глава Бурятии пообещал сто тысяч за видео ДТП с погибшей девушкой 04:33
Отец Меган Маркл выразил готовность выступить против нее в суде 04:16
WSJ: Из-за своих требований к США Ирак может лишиться военной помощи 04:09
Неизвестный застрелил старшеклассника в американском городе Хьюстон 03:39
Лавров рассказал о перспективе добычи Индией ресурсов в Арктике 03:25
Минфин США: Рано говорить о новом сокращении пошлин на товары из КНР 03:24
Власти Судана подавили мятеж сотрудников Службы общей разведки 02:57
При экстренной посадке в Лос-Анджелесе пилоты слили керосин на детей 02:29
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air 02:11
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе 01:51
СМИ назвали Израиль причастным к атаке сирийской авиабазы Тифор 01:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
15.01.2020 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в доме

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Утром 15 января в Орджоникидзевском районе Уфы произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В Уфе хлопок в квартире выбил стекла и повредил потолок

Предварительно сообщается, что инцидент произошел около пяти утра по московскому времени. В это время спасатели получили сообщение об обрушении стены в двухэтажном доме по улице Пекинской. Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что на втором этаже дома из-за хлопка газа обрушился потолок. Горения не было.

28 жителей дома самостоятельно покинули здание. МЧС сообщает о трех пострадавших.

Сейчас спасатели ведут разбор конструкций. Для работ привлечено 36 человек личного состава и 11 единиц техники.

По данному факту региональный следком организовал доследственную проверку. Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных
В Госдуме рассказали, как будут защищать историческую память
Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России
До 60 выросло число пострадавших при сбросе керосина на Лос-Анджелес