На Алтае отец выстрелил из ружья в 13-летнюю дочь

В Республике Алтай СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней девочки.

41-летний житель села Турочак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел с ружьем к своей супруге - выяснить отношения. Накануне она ушла от него к родителям вместе с детьми и подала на развод. Перепуганная сельчанка заперлась в квартире, удерживая входную дверь. Тогда дебошир произвел несколько выстрелов в дверь, по окнам веранды и дома и скрылся. Одна из пуль попала прямо в грудь его дочери, которая стояла за дверью. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

- Местонахождение подозреваемого установлено сотрудниками полиции, он задержан по горячим следам, - сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Девочку спасли врачи. Ее отец заключен под стражу.