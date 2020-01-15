Новосибирская область дополнит инициативы президента на уровне региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил членам регионального правительства и руководителям муниципалитетов в кратчайший срок внедрить на территории региона новые инициативы президента страны.

- Скорее всего, мы дополним их нашими региональными мерами, не будем ограничиваться тем, что сегодня предложил президент нашей страны, - сказал Андрей Травников, комментируя ежегодное послание президента страны Федеральному Собранию РФ.

Глава региона особо подчеркнул, что в этом вопросе должны быть объединены усилия управленческой команды, включая региональное отделение партии "Единая Россия", ее местных отделений, депутатов всех уровней.

По словам Андрея Травникова, на него произвел впечатление новый демографический пакет, о котором сказал глава государства: дополнительные меры поддержки семей с детьми являются беспрецедентными. А также - поддержка системы образования, в частности, повышение статуса классных руководителей. Причем не только моральное, но и материальное.

Кроме того, губернатор Новосибирской области отметил, что на площадке рабочей группы Госсовета РФ поднимался вопрос переполненных школ в некоторых регионах и городах.

- Существовала угроза того, что дефицит мест в школах не будет ликвидирован. Сегодня президент дал поручение правительству оценить дополнительную потребность с учетом роста количества детей и внести необходимые изменения в нацпроект "Образование", - сказал Андрей Травников.

На региональном и муниципальном уровнях предстоит большая работа по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей в начальных классах школ области.

Особое внимание при реализации инициатив президента, как считает губернатор Травников, будет уделено обсуждению корректировок Конституции, в частности, вопросов укрепления суверенитета государства, повышения патриотичности.

- Новых инициатив главы государства очень много, причем многие из них нужно реализовывать уже вчера. Нам необходимо очень быстро развернуть работу, - заявил Андрей Травников.