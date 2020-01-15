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15.01.2020 11:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест России

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест России. Как сообщил на своей странице в соцсети губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, возможность покататься по знаменитому снегу-"пухляку" привлекла на курорт в новогодние праздники более 130 тысяч человек - почти на треть больше, чем в прошлом сезоне.

Фото: Курорты Северного Кавказа
Горнолыжные курорты столкнулись с нехваткой снега

Шерегеш встречал гостей не только со всей России, но и из дальнего зарубежья - Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, Бразилии и ОАЭ. По данным регионального правительства, Новый год непосредственно на горе Зеленой встретили десять тысяч человек. А максимальное количество туристов - 17 тысяч - на снежных склонах было зарегистрировано восьмого января, в последний день зимних "каникул".

Глава региона подчеркнул что работа над тем, чтобы курорт стал комфортнее для туристов, продолжается. В ноябре, во время открытия горнолыжного сезона был подписан ряд соглашений с инвесторами. В Шерегеше возведут две большие гостиницы, три подъемника и три канатных дороги. Кроме того, в планах строительство технологической дороги и транспортной развязки, а также обустройство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

По заключенному в декабре прошлого года соглашению правительства Кузбасса с Федеральным агентством по туризму, на строительство инженерных сетей в Шерегеше (оно начнется уже в 2020-м) государство выделит свыше 485,5 миллиона рублей. А в общей сложности до 2025 года в развитие спортивно-туристического комплекса будет вложено 7,5 миллиарда рублей.

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