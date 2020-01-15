Ученые из Сибири и США установили, когда у Земли появилась биосфера

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) имени А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук и Мэрилендского университета (США) назвали время так называемого "кембрийского взрыва" - когда на Земле появились родоначальники современных животных.

Как пишет издание СО РАН "Наука в Сибири", биосфере современного облика 529 миллионов лет, при том что жизнь существует на Земле около четырех миллиардов лет.

- Все изменилось, когда 529 миллионов лет назад впервые возник фитопланктон, который в настоящее время является основой всей биосферы, - приводит издание слова заведующего лабораторией палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ доктора геолого-минералогических наук Дмитрия Гражданкина. - Фактически был запущен механизм, который можно сравнить с гонкой вооружений: жертва все время пытается обогнать хищника, а хищник находит все более и более изощренные методы, как поймать жертву. Благодаря этому ускорились эволюционные темпы.

По мнению ученого, одни из самых лучших геологических объектов, доказывающих кембрийский взрыв биоразнообразия, - разрезы томмотского яруса, которые находятся на территории Сибирской платформы. В свое время именно на их основе советские ученые установили границы томмотского века, с которого началась кембрийская революция. Здесь был обнаружен вулканический пепел (туф), возраст которого с помощью уран-свинцового метода был определен в 529 миллионов лет.

Затем изучение этого вопроса продолжилось на канадском острове Ньюфаундленд, который расположен у северо-восточных берегов Северной Америки. Но сегодня ученые установили, что лучшим местом для изучения этого вопроса являются томмотские разрезы.