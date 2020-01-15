В Кузбассе за миллионные хищения мошенников осудили условно

Пятнадцать участников организованной группы, совершившей мошенничества с кредитами почти на 36,5 миллиона рублей, избежали реальных сроков заключения. Приговор по уголовному делу, состоящему из 477 томов, вынес Центральный районный суд города Новокузнецка.

Преступную группу из предпринимателей и сотрудников кредитных организаций организовала 48-летняя жительница Прокопьевска. Женщина, у которой был собственный бизнес, привлекла к незаконной деятельности своих земляков и новокузнечан. Все преступления совершались по тщательно спланированной схеме: предприниматели заключали с банками договоры о сотрудничестве в сфере реализации товаров в кредит, и, проходя соответствующее обучение, получали в банках логины и пароли доступа к программам кредитования.

Как уточнил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Ситдиков, по одобренным заявкам на предоставление займов заключались договоры кредитования с подставными лицами. Для этого использовались утерянные паспорта, а также документы людей, ведущих асоциальный образ жизни. Если в паспорте не было записи о регистрации по месту жительства, фигуранты собственноручно ставили штамп и вносили в документы сведения о постановке на регистрационный учет.

В результате обвиняемым удалось присвоить в общей сложности около 36,5 миллиона рублей. Похищенные средства участники группы делили между собой и тратили на покупку дорогостоящих авто, мебели, бытовой техники, драгоценностей и меховых изделий.

Вышли на группу и ее организатора сотрудники Главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. Фигурантам были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество", "Мошенничество в сфере кредитования", "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Многотомное уголовное дело Центральный райсуд Новокузнецка рассматривал почти три года. И в итоге приговорил членов группы к лишению свободы условно на сроки от двух с половиной лет до семи лет и десяти месяцев. А вопрос о возмещении ущерба предстоит решать в рамках гражданского судопроизводства.