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15.01.2020 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе за миллионные хищения мошенников осудили условно

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Пятнадцать участников организованной группы, совершившей мошенничества с кредитами почти на 36,5 миллиона рублей, избежали реальных сроков заключения. Приговор по уголовному делу, состоящему из 477 томов, вынес Центральный районный суд города Новокузнецка.
Мошенники пытались получить обманом дорогую страховку

Преступную группу из предпринимателей и сотрудников кредитных организаций организовала 48-летняя жительница Прокопьевска. Женщина, у которой был собственный бизнес, привлекла к незаконной деятельности своих земляков и новокузнечан. Все преступления совершались по тщательно спланированной схеме: предприниматели заключали с банками договоры о сотрудничестве в сфере реализации товаров в кредит, и, проходя соответствующее обучение, получали в банках логины и пароли доступа к программам кредитования.

Как уточнил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Ситдиков, по одобренным заявкам на предоставление займов заключались договоры кредитования с подставными лицами. Для этого использовались утерянные паспорта, а также документы людей, ведущих асоциальный образ жизни. Если в паспорте не было записи о регистрации по месту жительства, фигуранты собственноручно ставили штамп и вносили в документы сведения о постановке на регистрационный учет.

В результате обвиняемым удалось присвоить в общей сложности около 36,5 миллиона рублей. Похищенные средства участники группы делили между собой и тратили на покупку дорогостоящих авто, мебели, бытовой техники, драгоценностей и меховых изделий.

Вышли на группу и ее организатора сотрудники Главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. Фигурантам были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество", "Мошенничество в сфере кредитования", "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Многотомное уголовное дело Центральный райсуд Новокузнецка рассматривал почти три года. И в итоге приговорил членов группы к лишению свободы условно на сроки от двух с половиной лет до семи лет и  десяти месяцев. А вопрос о возмещении ущерба предстоит решать в рамках гражданского судопроизводства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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