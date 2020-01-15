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15.01.2020 14:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Омске дилеры проигнорировали право регистрировать автомиобили

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Первого января 2020 года вступили в силу поправки в правила, согласно которым регистрацию транспортных средств (ТС ) можно осуществлять не только в ГИБДД, но и автосалонах.

Цель нововведения - облегчить работу госструктуры, избавить автовладельцев от очередей. Однако реестр салонов, куда могут обратиться омичи, до сих пор пуст. Пока никто из предпринимателей не выразил желания воспользоваться новым правом.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- Возможно, дилеры просто еще не раскачались после праздников, - предположил замначальника отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Омской области Максим Прусс. - Поэтому регистрация транспорта, как и прежде, производится в Госавтоинспекции. В день приходится оформлять от 40 до 200 документов. Когда поправки заработают, очередей станет меньше. Автовладельцы буду чувствовать себя долее комфортно.

Сколько омских автосалонов получит право регистрировать ТС, специалист сказать затруднился. В реестр участников сможет попасть не каждый предприниматель. Помимо желания, у него должны быть соответствующие помещения, оборудование, высококвалифицированные специалисты, способные профессионально проводить осмотр транспортных средств, определять маркировку. Формировать реестр дублеров ГИБДД будет УМВД.

Как выяснилось, "красивые номера" при регистрации автомобилей ни госавтоинспекция, ни автодилеры выдавать не будут, даже за дополнительную плату: соответствующий закон еще не принят, а только обсуждается в Госдуме.

- Пока правила не предусматривают резервирование определенных госномеров. Поэтому они присваиваются в случайном порядке, - заявил Максим Прусс.

Между тем

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Омской области, в настоящее время в регионе зарегистрировано более 723 тысяч транспортных средств. В 2019 году на дорогах региона произошло 2913 ДТП (на три процента меньше, чем год назад). Травмировано 3635 человек, погибло 172. Число погибших за минувший год сократилось на четверть. Благодаря целенаправленным действиям по организации безопасности движения, на 16 процентов меньше, чем прежде, стало опасно-аварийных участков. Сейчас их осталось 115. Составлено 1815 протоколов за нарушение водителями "режима усталости", а также отсутствие и неисправность тахометров.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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