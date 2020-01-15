Арбитражный суд Москвы решил передать дело о признании банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, для рассмотрения в арбитражный суд Ставропольского края. С заявлением о банкротстве в суд обратилась Нинели Кобзон, вдова народного артиста России Иосифа Кобзона. Сам Пейсахов осужден за мошенничество в особо крупном размере.

Как пояснила судья Екатерина Злобина, из регистрирующих органов пришла справка, что Пейсахов был зарегистрирован в Москве с 2010 по 2015 год в качестве гостя, а его постоянным местом проживания с 2003 года по настоящее время является Ставрополь, там же находится его имущество.

Напомним, уголовного дело о мошенничестве Пейсахова, было инициировано по заявлению Кобзона в 2016 году. Бизнесмен неоднократно брал большие суммы у певца на развитие своих коммерческих проектов. Сначала он частично возвращал займы, а затем перестал отдавать взятые в долг деньги. По настоянию певца 1 февраля 2014 года он и бизнесмен официально заключили два договора займа на 25 миллионов долларов - общую сумму долгов Пейсахова, накопившихся к тому времени.

Сам виновник после приговора Одинцовского городского суда Подмосковья в сентябре 2016 года, по которому получил шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, заявил, что выполнить обязательства по договорам не может, так как все занятые деньги проиграл в покер.

Тогда же Одинцовский суд также удовлетворил гражданский иск Иосифа Кобзона к Пейсахову на всю сумму долга. Мособлсуд в ноябре того же года подтвердил законность приговора и решения по иску.