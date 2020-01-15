Начался суд по факту гибели 36 горняков шахты "Северная"

В Воркутинском городском суде начались слушания по резонансному уголовному делу о массовой гибели горняков. В ходе взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли в выработках шахты "Северная" погибли 36 человек, 17 получили тяжелые травмы. На скамье подсудимых - 14 человек, начиная с директора угольного предприятия.

Трагические события, напомним, произошли 25 и 28 февраля 2016 года. В первый день на глубине 780 метров случился взрыв метана, обрушилась горная порода. На смене под землей находились 110 горняков. Эвакуировать удалось лишь 80 из них. Затем последовал еще взрыв метана. Общее число жертв ЧП - 36 человек, включая пятерых горноспасателей и заместителя директора шахты Виталия Лаврова.

Завершив расследование, Ростехнадзор сообщил, что авария произошла в результате взрыва метановоздушной смеси на выемочном участке лавы 412-з пласта "Мощный". Были выдвинуты две версии произошедшего. Первая - некачественная изоляция выработанного пространства и возможное повреждение электрических кабелей, вторая - воспламенение метановоздушной смеси из-за неустойчивого проветривания лавы.

По уголовному делу проходят 14 специалистов, среди которых директор шахты, начальники участков, механик и электрослесарь. Всем им предъявили обвинение в нарушениях требований безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, а также смерть двух и более лиц. Большинство обвиняемых своей вины не признали.