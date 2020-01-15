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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
13:37 15.01.2020

Названы самые дорогие и дешевые районы Петербурга

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены на жилье в Петербурге зависят в значительной степени от локации. Разница в цене квадратного метра между самыми дорогими и дешевыми районами Петербурга превышает два раза, к такому выводу пришли исследователи сервиса "Мир квартир", проанализировав ситуацию на жилищном рынке Северной столицы.

Фото: iStock
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Так, самым дорогим районом города считается Петроградский. Здесь цена квадратного метра составляет 199 тысяч рублей, а квартиры продаются в среднем за 13,5 миллиона рублей. Несмотря на высокие цены, Петроградская сторона пользуется спросом у покупателей, за год цены на жилье выросли здесь на 11 процентов.

Далее идут Центральный (178,8 тысяч рублей за "квадрат"), Адмиралтейский (149,4) и Василеостровский (147 тысяч) районы города.

Фактически все четыре самых дорогих района - это центр города. Но, стоит отметить, что высокая цена квадратного метра в историческом центре - это "средняя температура по больнице". В том же Центральном районе Петербурга существуют особняки с историей, где квартиры продаются за 250 тысяч рублей/метр и выше. Кроме того, в Центральном районе выстроен ряд новых жилых комплексов, которые можно смело отнести к элитной недвижимости. Там цены тоже зашкаливают.

Но при этом к Центральному району относятся и комнаты в 14-комнатных коммуналках недалеко от Обводного канала. Такое жилье не считается в Петербурге престижным и комнаты можно купить за 85-90 тысяч рублей за квадратный метр.

На пятом месте рейтинга находится Московский район. Здесь, по данным сервиса, квадратный метр стоит 135 тысяч рублей, а средняя цена квартиры - 8,4 миллиона рублей. Но Московский район - тоже разный. Лицо этой локации - ансамбли в стиле сталинского ампира у станций метро "Московская" и "Парк Победы".

Цены за квадратный метр в этих сталинках выше, чем в элитных ЖК на Петроградской стороне. Основной жилой фонд Московского района - это хрущевки и девятиэтажные брежневки, а также новая вторичка у станции метро "Звездная" и вдоль Пулковского шоссе.

Почти приблизился к Московскому району по ценам Фрунзенский район. Здесь жилье продается из расчета 134,6 тысячи за квадратный метр, рост за год составил 19,8 процента. Рост цен объясняется продлением фиолетовой ветки метро - во Фрунзенском районе теперь появились станции "Проспект Славы" и "Дунайская".

Шестую строчку рейтинга занимает Приморский район. За близость к Лахта-центру люди готовы платить и покупают квартиры из расчета 132 тысячи за квадратный метр.

Далее идут Выборгский (129 тысяч рублей за квадратный метр), Калининский (126,7), Кировский (124,8), Невский (124,8), Курортный (120,2), Красногвардейский (118), Красносельский (115) районы.

Все они, за исключением Курортного, имеют станцию метрополитена. Замыкают рейтинг районы, где метро нет. Так, из расчета 110 тысяч за квадратный метр можно купить квартиру в Кронштадте, за 92 тысячи - в Пушкинском районе. Пушкинский район тоже неоднороден. С одной стороны, есть сам Пушкин, там квартиры в старом фонде, особенно недалеко от Екатерининского дворца, стоят как в центре Петербурга. Но есть Шушары или поселок Ленсоветовский, где квартиры редко продаются дороже, чем 85 тысяч за квадратный метр. За 79,6 тысячи можно купить квадратный метр в квартире в Петродворцовом районе, но здесь тоже самое, что и с Пушкиным. Недалеко от Петергофа жилье дорого, а чем дальше, тем дешевле. Ну а замыкает рейтинг Колпинский район, где, по данным сервиса, цена квадратного метра жилья составляет 72,9 тысячи рублей.

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