Почему происходят ЧП на транспорте

15 января - День образования Следственного комитета РФ. Законодательство РФ трактует использование транспортных средств как источник повышенной опасности. Однако очень часто мы сами относимся к нему беспечно: "да ладно", "как-нибудь", "ничего не случится". Этим грешат и должностные лица, и пассажиры, и даже прохожие. О самых серьезных случаях в СЗФО корреспонденту "РГ" рассказал и. о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец.

Павел Сергеевич, сначала о самом громком деле в нашем регионе. Как продвигается расследование по факту хищений при строительстве морского терминала под Калининградом?

Павел Выменец: Находится в самой активной стадии. Проект порта в Пионерском был инициирован в 2017 году. Общая сумма инвестиций - свыше 7,3 миллиарда рублей. Срок окончания контракта был обозначен 31 октября 2019 года.

Около 3,6 миллиарда рублей были переведены на его счета в качестве аванса, однако к настоящему моменту акты выполненных работ есть только на два миллиарда. При этом объект готов не более чем на четверть, а куда ушли 1,6 миллиарда рублей, в организации разумно объяснить не могут. По данным Росфинмониторинга, они буквально просочились сквозь сито. Генподрядчик распределил их на счета четырех аффилированных организаций, далее - на иные организации, потом обращенные в свою пользу средства поступали на счета более 150 физических лиц. Причем в Самаре - учредители зарегистрированы там.

Могу добавить, что с самого начала участники этой схемы были готовы к тому, что к ним придут. В здании, где находился их офис, было оборудовано помещение со входом из другого подъезда, там располагались серверная и склад документов, чтобы найти их мог только знающий человек. У одного из фигурантов этого дела в бане мы нашли документы, связанные с исполнением госконтракта и приготовленные к сожжению. Может быть, через час улики уже были бы уничтожены. То есть люди, которые решились похитить деньги у государства - весьма дерзкие. Просто они не ожидали, что мы начнем работать, не дожидаясь истечения срока контракта.

А когда вы обратили на них внимание?

Павел Выменец: Материалы проверки официально зарегистрированы в сентябре 2019 года - было понятно, что к 31 октября порт построен не будет. И к моменту нашего приезда "в гости" организация уже готовила банкротство, которое стало бы венцом всей комбинации. Кстати, историю компании-подрядчика мы еще изучаем. Есть оперативная информация, что они причастны к неким аферам на Дальнем Востоке.

Еще одно ваше дело - ЧП с пассажирским теплоходом "Сапфир", который в августе сел на мель в акватории Белого моря. После трагедии с "Булгарией" такие случаи привлекают особое внимание…

Павел Выменец: Если брать само водное происшествие, то все достаточно просто: капитан неправильно оценил погоду и течения. Судно получило серьезные повреждения - достаточно сказать, что ущерб оценивается 1,36 миллиона рублей. Но в ходе расследования обнаружилось, что капитанское свидетельство на право оказания услуг по перевозке пассажиров является фальшивым. А если мы вспомним "Булгарию", то основная причина трагедии как раз в том, что экипаж не был готов к экстренным действиям и не смог грамотно организовать эвакуацию.

Документ нашему капитану выдал в Петербурге частный центр дополнительного профессионального образования "Нептун". Процесс был поставлен на поток: присылаешь документы - получаешь плавсвидетельство.

Таких фактов выявлено более двадцати. Дело, которое расследовал Мурманский следственный отдел, сейчас направлено в суд. Кроме того, лицензия центра приостановлена и все ранее выданные свидетельства аннулированы, поэтому клиентам "Нептуна" необходимо получать их заново.

В Мурманской области крушение вертолета также связано с недостаточной квалификаций пилота?

Павел Выменец: Несмотря на то что там тоже оказывались услуги по пассажирским перевозкам, ситуация совсем другая: неистребимый русский авось. Пилот самовольно отклонился от маршрута, потому что решил завезти по дороге какую-то передачку. Сам выбрал место приземления, но не оценил состояние выбранной им посадочной площадки, что привело к образованию снежного вихря и исключило возможность визуального наблюдения за обстановкой вокруг. Проще говоря, пилот сам создал снежный вихрь и в дальнейшем управлял вертолетом, ориентировавшись только на приборы. Как следствие, не увидел деревьев и врезался в них.

Любой разумный человек после этого подал бы сигнал SOS и ждал эвакуации. Потому что самое незначительное повреждение в воздухе может оказаться смертельно опасным. А о тяжести повреждений в этом случае тоже можно судить по сумме ущерба: восемь миллионов рублей.

Но этот бесстрашный человек продолжил полет - при том что у него было разбито остекление кабины и повреждена одна из винтовых лопастей. А в конечной точке маршрута - Каневке, несмотря на наличие повреждений, отправился в новый полет.

Приговор по этому делу уже вынесен, виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, ему придется возместить нанесенный ущерб, в уплату пойдет квартира стоимостью 10 миллионов рублей. В случае с калининградским портом, кстати, будет то же самое - иск о возмещении ущерба. СК вообще уделяет этому большое внимание: потерпевшие не должны оставаться с нерешенными проблемами один на один, даже если виновный понес наказание.

В ведение вашего управления поступают в том числе случаи, когда требуется защита прав граждан. Одно из самых длительных дел, как нам кажется, невыплата заработной платы в Мурманском морском пароходстве.

Павел Выменец: Уголовная ответственность наступает в случае, если заработная плата не выплачивается свыше двух месяцев. В пароходстве такой кризис возник весной 2018 года, по данному факту в отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. В дальнейшем, весной 2019 года, ситуация с невыплатой заработной платы повторилась. Сумма задолженности составляла 50 миллионов рублей, она была погашена, но расследование уголовного дела продолжается до сих пор, потому что возникла новая задолженность - на 140 миллионов (из них 116 погашено).

Также установлено, что собственник пароходства (ему по факту принадлежит 98 процентов акций) регулярно выводил деньги из предприятия, чем и привел к такой ситуации. Зато он отстроил себе дом стоимостью около пяти миллионов евро и приобрел коллекцию картин, в том числе полотна Рериха и Айвазовского. У хозяина 513 человек не получают зарплату, а он живописью любуется. Картины мы изъяли, а самого поместили в Мурманске под домашний арест. Выплаты начались сразу.

К настоящему моменту генеральному директору ММП предъявлено обвинение по статье 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы", а собственнику - по двум эпизодам статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".

Какие проблемы вы выделяете на железнодорожном транспорте?

Павел Выменец: Самая острая - травматизм. Разумеется, наибольше число происшествий - там, где больше всего людей. Однако во многих случаях исправить ситуацию возможно самыми простыми путями и небольшими затратами. Так, в Петербурге на перегоне Лахта - Ольгино в 2017 году в течение года в одном и том же месте произошло семь несчастных случаев - там проходила "народная тропа". В конце концов по данным фактам было возбуждено уголовное дело, результат - оборудованный пешеходный переход и сигнальные огни. И в 2018 году здесь не произошло ни одного ЧП, а в 2019-м - одно. Стоимость этого результата - всего 100 тысяч рублей.

В прошлом году на базе нашего СУ была создана постоянно действующая рабочая группа по профилактике железнодорожного травматизма, в нее включены представители всех железных дорог зоны нашей ответственности - Октябрьской, Северной и Калининградской. И если раньше из года в год количество железнодорожных травмирований в нашей зоне ответственности росло: в 2016 году - 198, в 2017 - уже 258, в 2018 - 270, то по итогам 10 месяцев 2019 года - спад на 20 процентов.

При этом нужно понимать, что на ситуацию влияет даже процесс урбанизации. Деревня рядом с Петербургом, к примеру, сейчас превратилась в 100-тысячный микрорайон. Поэтому железнодорожные переходы, построенные здесь 20 лет назад, не справляются с нагрузкой. Это тоже надо учитывать и своевременно корректировать. С начала 2019 года мы ведем карту травмирований, а по результатам года обобщим данные и руководителям субъектов РФ в зоне нашей ответственности - это 17 регионов - выдадим рекомендации: какие меры нужно предпринять, чтобы обезопасить граждан.