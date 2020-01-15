В ближайшие пять лет в Шушарах планируют устранить дефицит социальных объектов. По оценкам Смольного, на это потребуется порядка 600 миллиардов рублей. Город намерен изыскивать собственные средства и привлекать инвесторов, причем работы будут вестись в усиленном темпе, ведь в обозримой перспективе население Шушар может вырасти на 50 процентов и достичь 120 тысяч человек.

Вообще, проблема социальной инфраструктуры в Шушарах появилась еще в начале двухтысячных, когда здесь началось массовое строительство жилья. Большинство застройщиков, получивших разрешение на возведение зданий, ориентировались на жесткий эконом - квартиры минимальной площади. Темпы строительства детских садов и поликлиник уже тогда запаздывали, плюс ко всему, по расчетам застройщиков, студии-клетушки в Шушарах должны были покупать выпускники вузов, только начавшие самостоятельную жизнь. Но реальность складывалась так, что жилье здесь приобретали молодые семьи, и им необходимы были детские сады, детские и взрослые поликлиники, школы. Жилье в Шушарах было недорогим, поэтому здесь же давали квартиры очередникам: многодетным семьям, инвалидам, выпускникам детских домов.

По данным Росстата, в 2010 году в Шушарах проживало 22 тысячи человек, в 2015-м - 49 тысяч. Статистика администрации Пушкинского района за декабрь 2019 года следующая: в поселке только официально проживают 84 979 человек.

И это не предел. В декабре 2019 года в Шушарах сдали крупный ЖК на 2,5 тысячи квартир. И еще дюжина комплексов на очереди. Разрешения на строительство девелоперы получали несколько лет назад, и сейчас нет никаких механизмов, чтобы отменить их. Поэтому новые дома здесь будут строиться и количество жителей будет расти. И проблема с социальной инфраструктурой для поселка - основная. Так, по данным администрации Пушкинского района, в конце декабря очередь в детские сады составляла 893 человека.

На прошедшем в Шушарах совещании о будущем поселка зампредседателя комитета по строительству правительства города Евгений Барановский отметил, что сейчас в центральной части МО работают две школы, рассчитанные на 1125 и 730 мест, а также четыре детских сада, способных вместить 860 человек. Но они переполнены. Так, в школах наполняемость оценивается в 175 процентов, в детских садах - более чем в 200.

Теперь новостройки в Шушарах должны сдаваться только с готовыми соцобъектами, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию

Чтобы решить проблему, Смольный идет на нетипичные шаги. Так, в конце года в Шушарах был сдан детский сад на 105 мест. Как и многие соцобъекты в кварталах новостроек, он расположен на первом этаже жилого дома. Городские власти выкупили у застройщика еще несколько прилегающих помещений в доме, чтобы вместимость детского сада выросла до 180 человек. Сейчас в помещениях ведутся отделочные работы, ожидается, что детский сад откроется к 8 марта. Еще два помещения для детских садов будут переведены в городскую собственность в ближайшее время. Также два застройщика сейчас строят два детсада общей вместимостью 620 мест. Сдать их планируют в 2021 году.

Социальная инфраструктура - это не только дошкольные учреждения. Так, город выкупил у застройщика помещение для новой поликлиники в доме в Вилеровском переулке. В 2020 году в Шушарах должна появиться собственная подстанция скорой помощи. Кроме того, в поселке в ближайшие годы планируют открыть новую школу на 1650 мест, сейчас объект находится в стадии получения разрешения на строительство.

Параллельно город ужесточает требования к застройщикам. Теперь новостройки в Шушарах должны сдаваться только с готовыми соцобъектами, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию.

Ускоренными темпами ведутся работы по формированию современной городской среды. Так, к началу июня на Первомайской улице будет модернизировано уличное освещение и отремонтирован фонтан. В планах реконструкция нескольких шушарских улиц и проездов.

Большинство жителей Шушар работают в других районах Петербурга. Туда же многие возят детей, пока нет детских садов и школ. В этом году на социальных маршрутах из Шушар будет увеличено количество автобусов, а сами машины станут более вместительными. Параллельно ведется работа над созданием линии скоростного трамвая, которая свяжет Купчино и Шушары.

P. S.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на днях встретился с жителями Шушар и обсудил с ними планы города по уменьшению дисбаланса количества жилья и социальных объектов. Беглов отметил, что проблемы у поселка застарелые и очень глубокие, что их решение не одномоментно, тем не менее работа ведется. Ожидается, что в ближайшие пять лет главные проблемы Шушар будут решены и поселок превратится в обычный городской микрорайон.