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15.01.2020 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые фотографируемые улицы городов России

Текст: Вера Черенева
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В каждом городе есть локации, которые туристы и местные жители активно фотографируют и где делают селфи. К такому выводу пришли специалисты сервиса "Облако Mail.ru", проанализировав с помощью технологии компьютерного зрения локации в крупных российских городах в новогодние праздники.

Так, в столице ожидаемо фотографировали Красную площадь, район проспекта Мира, Манежную площадь и улицу Варварку.

Фото: iStock
Названы самые дорогие и дешевые районы Петербурга

В Петербурге больше всего снимков делалось на Невском проспекте, а также Дворцовой набережной. В центре города популярностью пользовалась также набережная Фонтанки и Дворцовая площадь, где, к слову, традиционно была главная городская елка. Из спальных районов лидером по фотографированию стал Московский, здесь активнее всего снимали Московский проспект.

Жители и гости Волгограда делали селфи на Университетском проспекте и проспекте Ленина, а также на улице Политрука Тимофеева. В Воронеже в топ-три локаций вошли улицы Адмирала Черсина и Чапаева, а также площадь Ленина.

На проспекте Ленина больше всего снимков сделали жители Екатеринбурга. Также в числе популярных - улицы Малышева и 8 Марта.

В столице Татарстана в лидерах по фотографированию расположилась улица Юлиуса Фучика, это протяженная улица современной застройки. А вот улица Баумана - пешеходная улица, где отдыхают жители города и туристы, оказалась только на втором месте. На третьем месте - проезд Шейнкмана, улица, которая прилегает к знаменитому казанскому кремлю. Похожая ситуация, к слову, и в Уфе. Здесь самой фотографируемой признана улица Рабкоров, она находится в спальном микрорайоне "Зеленая роща". Далее идут проспект Октября и улица Менделеева. А улицы в историческом центре - Коммунистическая и Ленина - лишь на четвертом и пятом месте соответственно.

В Красноярске список самых популярных мест возглавляет улица 9 мая, в Нижнем Новгороде активнее всего снимали Большую Покровскую улицу, а в Новосибирске - Красный проспект.

Больше всего снимков в Перми сделано на улицах Хабаровская, Клары Цеткин и Ленина, а в Челябинске лидером стала улица Кирова.

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