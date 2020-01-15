В Ленобласти неизвестный попытался усадить в машину 9-летнюю девочку

В Новой Ладоге полиция ищет неизвестного, напавшего возле школы на 9-летнюю девочку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина пытался усадить ребенка в машину.

По сообщению полиции, с заявлением об инциденте сообщил отец девочки, по словам которого мужчина пытался уверить его дочь, что знаком с ней, и применил силу. Девочка сумела вырваться, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

- В настоящее время полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения данного гражданина, проводится проверка, - сказал представитель ведомства.