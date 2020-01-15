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15.01.2020 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти неизвестный попытался усадить в машину 9-летнюю девочку

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

В Новой Ладоге полиция ищет неизвестного, напавшего возле школы на 9-летнюю девочку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина пытался усадить ребенка в машину.

Фото: iStock
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По сообщению полиции, с заявлением об инциденте сообщил отец девочки, по словам которого мужчина пытался уверить его дочь, что знаком с ней, и применил силу. Девочка сумела вырваться, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

- В настоящее время полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения данного гражданина, проводится проверка, - сказал представитель ведомства.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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