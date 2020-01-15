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15.01.2020 13:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кулибин XXI века

В Мемориальном музее Суворова открылась необычная выставка
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 5(8059)
В государственном мемориальном музее Суворова открылась выставка "Кинематические сказки". Здесь представлены арт-объекты известного театрального художника Виктора Григорьева.

К сожалению, сам автор не дожил до этого события (он ушел из жизни после тяжелой болезни в феврале 2019 года), а потому устроенную экспозицию можно считать еще и данью памяти необычному и остроумному мастеру, удивительно сочетавшему в себе таланты инженера-изобретателя и художника.

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Все объекты, представленные на выставке (а их двенадцать), - это механические сказочные существа, вписанные в их собственную реальность. Так, в работе "Геометрия Шекспира" мы видим автора "Гамлета" на шахматной доске, в окружении фрагментов его персонажей. А вот вращающаяся полупрозрачная рыба с фантастическими внутренностями из каких-то шнеков, шестеренок, лопастей. Вот мифологический конь - не то Пегас, не то Гиппокампус.

Вообще многие движущиеся арт-объекты Виктора Григорьева при ближайшем рассмотрении напоминают механические часы-скелетоны: разномастные шестеренки вращаются после простого ручного завода, они приводят в действие какие-то рычаги, педали, трансмиссии - и вся эта хитроумная механика оборачивается сложноустроенным аппаратом, наблюдать за работой которого - одно удовольствие. Точнее - это завораживает, как текущая вода или горящий огонь.

Сам художник определял свой стиль словосочетанием "арт-механика". Созданные Григорьевым многочисленные кинетические игрушки покоряют зрителя не только своей способностью к движению, но и выразительностью художественных образов. Например, его "Ихтиандр" движется в точном соответствии с той плавностью, с какой движется фигура в воде. А "Кексолет", составленный из летящих жестяных формочек для выпечки кексов, заставляет вообразить аврал в пекарне.

Виктор Григорьев отличался самобытным подходом к материалу: под его руками оживали металл, дерево, стекло, пластик. Несмотря на довольно популярное увлечение стилем стим-панк, к которому явно тяготеет творчество художника, целенаправленно в подобной технике работают лишь немногие. Григорьев, окончив Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, работал в разных театрах нашей страны. Он поставил более сорока спектаклей, оформлял промышленные и художественные выставки. Получил множество престижных наград - например, "Бриллиантовое яблоко" на конкурсе художников dollart.ru, серебряную медаль Союза художников за вклад в отечественную культуру.

Его работы находятся в частных и музейных собраниях России, США, Испании, Германии, Франции и многих других стран, а также в витринах и фойе театров, музеев, магазинов и кафе.

Дружба Виктора Григорьева с музеем Суворова началась после того, как он оформил здесь "Музей оловянного солдатика"

Дружба Виктора Григорьева с музеем Суворова началась после того, как он оформил здесь "Музей оловянного солдатика".

Сотрудники музея сегодня отмечают: появление здесь объектов григорьевской "арт-механики" видится абсолютно оправданным. Как известно, Суворов жил в эпоху расцвета механики как важного направления науки и искусства. Полководец не только был современником гениального изобретателя-самоучки Ивана Кулибина, получившего из рук Екатерины II должность механика Петербургской академии наук, но и непраздно интересовался его деятельностью. Под руководством Кулибина в академических мастерских были изготовлены многочисленные инструменты и научные приборы, многие из которых значительно превосходили европейские по качеству и точности. Но были среди его работ и настоящие "арт-объекты" (такие, как знаменитые "часы яичной фигуры").

К слову, подаренные императрице английские механические часы "Павлин" (ныне представленные в Эрмитаже) смог собрать и завести именно Кулибин. Имя легендарного механика стало нарицательным, и сегодня Виктора Григорьева по праву можно назвать Кулибиным XXI века.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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