Петербургу надо вернуть тот силуэт города, о котором мы так любим говорить, вспоминая термин Лихачева "небесная линия", заявил архитектор Рафаэль Даянов. Он поддержал инициативу, с которой выступил Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ.

Речь идет о двух предложениях фонда, с которыми его руководители обратились к властям Санкт-Петербурга. Первое - восстановить колокольню Смольного собора, которую в свое время не достроил автор собора Растрелли. Под его руководством колокольню, которая должна была возвышаться перед Смольным собором, возвели только до второго уровня, что превышает келейные корпуса монастыря. На самом деле она должна была стать венцом Смольного ансамбля. Растрелли планировал, что высота ее составит 168 метров, однако реализации проекта помешали смена власти в России и прекращение финансирования в связи с Семилетней войной. Впоследствии этот недострой разобрали до фундамента.

- Городу необходимы новые яркие архитектурные доминанты и символы, - говорит представитель фонда Филипп Грибанов. - Именно таким символом и может стать незавершенная Растрелли колокольня Смольного монастыря.

Идею поддерживает архитектурное и историческое сообщество Петербурга. Отраслевой эксперт Владимир Трушковский подчеркивает, что все чертежи и макеты, созданные под руководством Растрелли, сохранились в архивах, поэтому воплотить замысел великого зодчего, причем практически на том же месте, труда не составит. Археологические раскопки подтвердили, что сохранен фундамент здания.

Второе предложение, содержащееся в обращении Фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге к властям города, касается памятника Александру III работы Паоло Трубецкого. Сейчас он стоит во дворе Мраморного дворца. Авторы инициативы предлагают вернуть его на историческое место - в центр площади Восстания. В свою очередь стелу, возвышающуюся там сейчас, предложено перенести на площадь Мужества.

Известно, что гениальный скульптор создавал памятник императору именно для Знаменской площади (так называлась до 1918 года площадь Восстания). Его брутальный, нарочито тяжелый облик, по оценкам архитекторов, "держал" всю площадь. Неслучайно великий итальянец нарочно привозил сюда деревянный макет, чтобы воочию оценить соразмерность своего замысла облику места. Этим памятником восхищался Репин. Несмотря на неоднозначные оценки критиков, его высоко оценила супруга императора, отметив поразительную психологическую схожесть с оригиналом. После революции памятник этот, несомненно, являющийся художественным шедевром, перенес много злоключений. Его закапывали в землю, прятали на заднем дворе Русского музея...

- Возвращение памятника на первоначальное место явится важным шагом на пути восстановления исторического облика города, - считает Рафаэль Даянов.

Естественно, что при этом возникнет следующий вопрос - определение места для стелы, которая сейчас стоит в центре площади Восстания.

Авторы инициативы считают правильным перенести ее в центр площади Мужества. Обелиск "Городу-герою Ленинграду" в этом месте, расположенном неподалеку от Пискаревского кладбища, более чем уместен.

Стоит сказать, что площадь Мужества изначально задумывалась как один из важнейших объектов в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, все проекты, разработанные ленинградскими архитекторами 70-х годов прошлого века, реализовать в свое время не удалось. А потому стоит честно признать: площадь Мужества до сего дня не имеет того облика, которого она заслуживает. Перенос стелы в числе всего прочего должен сыграть еще и роль катализатора для благоустройства этой локации.

В частности, в начале 70-х годов планировалось, что площадь, через которую проходит напряженный трафик городского общественного транспорта, будет снабжена подземными переходами. Их необходимо соорудить.