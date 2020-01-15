В Пскове грабители вынесли из почтового отделения все деньги

В Пскове злоумышленники ограбили почтовое отделение в Завеличье - спальном районе города.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Псковской области, преступление было совершено между 7.00 до 8.00. В отделении находились трое сотрудников, никто из них не пострадал.

Грабители вынесли все денежные средства, которые были в кассе.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причастных к нападению на отделение. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

В соцсетях появились сообщения очевидцев, по словам которых нападавшие ворвались в помещение почты в масках.