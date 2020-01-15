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15.01.2020 16:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Предложат решения

Власти Петербурга усилят контроль за жильем детей-сирот
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 5(8059)
Власти Петербурга возьмут под постоянное наблюдение жилье, которое государство предоставляет детям-сиротам. Сегодня в Законодательном собрании Северной столицы будет рассмотрен региональный закон "О мерах по реализации положений статьи 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Меры социальной поддержки для детей, оставшихся без родителей, на федеральном уровне были установлены еще в 1996 году. Контроль за использованием и сохранностью их жилья закон возложил на местные власти, однако региональным законодательством его порядок никак не регламентировался. Теперь петербургские депутаты прописали, какие именно параметры и как необходимо отслеживать.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как следует из текста закона, новый документ должен помочь предотвратить мошеннические сделки с жильем детей-сирот: его нельзя будет продать без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Власти также помогут справиться с обязанностями по оплате коммунальных услуг, электрической энергии, услуг связи и проконтролируют, используется ли жилье по назначению, живет ли в квартире именно сирота. Инструмент - плановые и внеплановые проверки.

Отметим, что сегодня законопроект вряд ли будет принят в целом. Как сказано в юридическом заключении, "по тексту проекта имеются редакционные замечания", которые, скорее всего, будет поручено устранить ко второму чтению. Однако главное - обеспечить действие закона. По мнению директора Благотворительного фонда "Милосердие детям-сиротам" Владимира Ковалевского, сам по себе документ оказался нужен прежде всего потому, что дети-сироты выходят из детских домов совершено не подготовленными к жизни: они не имеют не только бытовых навыков, но и профессии, а значит, возможности себя содержать. Отсюда и продажа жилья, и варианты, когда несколько квартир бывшие выпускники детдома сдают, а живут все вместе в одной. Прежде чем это запрещать, нужно предложить решение проблемы.

Случаи, когда сирота становится жертвой мошенников, к сожалению, нередки. Например, летом прошлого года прокуратура Красносельского района возбудила уголовное дело против органов опеки, давших незаконное согласие на продажу квартиры. Однако в данном случае ребенок был несовершеннолетним, и правоохранительные органы смогли вмешаться. Если же сироте исполнилось 18 лет, теоретически он получает право самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Но на практике этого просто не умеет.

Случаи, когда сирота становится жертвой мошенников, к сожалению, нередки

Механизмы контроля, прописанные в документе, носят достаточно общий характер. Эти обязанности возлагаются на "уполномоченные правительством Санкт-Петербурга исполнительные органы государственной власти", а основной способ воздействия - предупреждение. Однако эксперты полагают, что даже такой "рамочный" закон поможет - самим фактом своего появления. Например, в городском парламенте отметили, что если требование о контроле имеет статус федерального закона, то механизм тоже должен иметь статус закона.

- Не секрет, что от совершения противоправных поступков человека часто удерживает страх, - считает и социолог Дмитрий Некрасов. - Если мошенники будут знать, что сироты не беззащитны, что власти за ними присматривают, это уже многих может остановить.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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