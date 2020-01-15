Власти Петербурга усилят контроль за жильем детей-сирот

Меры социальной поддержки для детей, оставшихся без родителей, на федеральном уровне были установлены еще в 1996 году. Контроль за использованием и сохранностью их жилья закон возложил на местные власти, однако региональным законодательством его порядок никак не регламентировался. Теперь петербургские депутаты прописали, какие именно параметры и как необходимо отслеживать.
Как следует из текста закона, новый документ должен помочь предотвратить мошеннические сделки с жильем детей-сирот: его нельзя будет продать без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Власти также помогут справиться с обязанностями по оплате коммунальных услуг, электрической энергии, услуг связи и проконтролируют, используется ли жилье по назначению, живет ли в квартире именно сирота. Инструмент - плановые и внеплановые проверки.
Отметим, что сегодня законопроект вряд ли будет принят в целом. Как сказано в юридическом заключении, "по тексту проекта имеются редакционные замечания", которые, скорее всего, будет поручено устранить ко второму чтению. Однако главное - обеспечить действие закона. По мнению директора Благотворительного фонда "Милосердие детям-сиротам" Владимира Ковалевского, сам по себе документ оказался нужен прежде всего потому, что дети-сироты выходят из детских домов совершено не подготовленными к жизни: они не имеют не только бытовых навыков, но и профессии, а значит, возможности себя содержать. Отсюда и продажа жилья, и варианты, когда несколько квартир бывшие выпускники детдома сдают, а живут все вместе в одной. Прежде чем это запрещать, нужно предложить решение проблемы.
Случаи, когда сирота становится жертвой мошенников, к сожалению, нередки. Например, летом прошлого года прокуратура Красносельского района возбудила уголовное дело против органов опеки, давших незаконное согласие на продажу квартиры. Однако в данном случае ребенок был несовершеннолетним, и правоохранительные органы смогли вмешаться. Если же сироте исполнилось 18 лет, теоретически он получает право самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Но на практике этого просто не умеет.
Механизмы контроля, прописанные в документе, носят достаточно общий характер. Эти обязанности возлагаются на "уполномоченные правительством Санкт-Петербурга исполнительные органы государственной власти", а основной способ воздействия - предупреждение. Однако эксперты полагают, что даже такой "рамочный" закон поможет - самим фактом своего появления. Например, в городском парламенте отметили, что если требование о контроле имеет статус федерального закона, то механизм тоже должен иметь статус закона.
- Не секрет, что от совершения противоправных поступков человека часто удерживает страх, - считает и социолог Дмитрий Некрасов. - Если мошенники будут знать, что сироты не беззащитны, что власти за ними присматривают, это уже многих может остановить.