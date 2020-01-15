Волямир и Милолика. Как называют детей в Петербурге

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга в 2019 году выдал 59,6 тысяч свидетельств о рождении, сообщает "Интерфакс".

При этом в минувшем году многие родители дали своим детям необычные имена. Так в Санкт-Петербурге появились мальчики по имени Амур, Волямир, Ермил, Север, Элемир. Родители девочек тоже не отстают в оригинальности: сегодня в Северной столице подрастают маленькие Искра, Милолика, Олимпия, Таша, Цветана.

При этом большинство родителей все-таки предпочитает привычные нашему уху имена. Лидеры популярности здесь остаются прежними. Среди новонареченных мальчиков это Александр, Михаил, Максим и Иван. Девочек чаще всего называли София, Алиса, Мария и Анастасия.

ЗАГС отмечает также, что в минувшем году было зарегистрировано 49,38 тысяч браков и 27,1 тысяч разводов. К сожалению, число выданных свидетельств о рождении в 2019 году по сравнению с предыдущим 2018 уменьшилось почти на пять тысяч.